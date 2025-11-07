El juicio oral al hermano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, David Sánchez, y el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, se celebrará del 9 al 14 de febrero de 2026 en la Audiencia Provincial de Badajoz.

¿De qué se acusa a David Sánchez? El hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez (o David Azagra, su nombre artístico) está acusado de presuntos delitos contra la Administración Pública, la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias. La jueza Beatriz Biedma le lleva a juicio por la forma en que se gestó su fichaje por parte de la Diputación de Badajoz como "coordinador de Actividades de los Conservatorios de Música" primero y como "jefe de la Oficina de Artes Escénicas" después. El contrato fue suscrito el 10 de julio de 2017, mes y medio después de la llegada de Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE, por parte de la Diputación de Badajoz, presidida por el socialista Miguel Ángel Gallardo. Sánchez se convirtió así en coordinador de Actividades de los Conservatorios, cargo que, a partir de 2022, se transformaría en jefe de la Oficina de Artes Escénicas. El músico empezó cobrando un sueldo base de 13.576,22 euros al año más 27.655,05 euros de complementos, lo que sumaba algo más de 41.000 euros anuales, y tras varias subidas el salario llegó a superar los 54.000 euros. Leer más

En un diligencia, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, la Sección nº 1 de la propia Audiencia Provincial establece que conforme lo dispuesto en el artículo 785.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y teniendo en cuenta los criterios generales y las concretas y específicas instrucciones fijadas, se señala para el inicio de las sesiones del juicio oral del día 9 al 14 de febrero de de 2026.

Las sesiones del juicio oral comenzará a las 10,00 horas, y podrán ampliarse ampliarse en horario de tarde a partir de las 17,00 horas, que tendrá lugar en la sede de este tribunal.

Recordamos que el pasado mes de septiembre, la Audiencia de Badajoz ratificaba el auto de procesamiento del hermano del presidente del Gobierno. Previamente, la titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, decidió procesar a David Sánchez, al expresidente de la Diputación Provincial de Badajoz, el socialista Miguel Ángel Gallardo, y a otras nueve personas por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

En un auto de 64 páginas, los magistrados señalaban que "han de ser objeto de debate en juicio oral, sin que este sea el momento, a la vista de lo actuado en la instrucción que se ha completado, para considerar procedente el sobreseimiento instado y realizar ahora todo un análisis de lo actuado como si de una valoración probatoria se tratara".

"No se justifica el archivo del procedimiento en el juzgado de instrucción por la existencia de una duda razonable, que sí puede, sin embargo, determinar que se dicte una sentencia absolutoria", apuntaba.

"En nuestro caso existen indicios suficientes expuestos por el auto recurrido sobre el presunto carácter delictivo de las conductas imputadas y, por tanto, la consecuencia es la de proseguir el procedimiento", afirmaban los magistrados.

El papel de Pedro Sánchez

La Audiencia Provincial de Badajoz señalaba además la vuelta de Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE en mayo de 2017 como decisiva para enchufar a su hermano David Sánchez en la Diputación Provincial pacense: "Se viene a restar capacidad de influencia de Don Pedro Sánchez por el hecho de haber renunciado a la secretaría general del partido en octubre del 2016 y no revalidar su reelección hasta mayo de 2017, olvidando que precisamente en ese mes de octubre, es cuando se propone la creación de puesto, siendo hasta ese preciso momento secretario general el mismo, trascurriendo solo siete meses hasta la revalidación de nuevo el mes de mayo de 2017 como aquel en que se inicia el proceso de nombramiento de su hermano para el cargo creado anteriormente".

Se critica", continuaba la Audiencia de Badajoz, "extensamente la utilización del adverbio seguramente’ utilizada al comienzo del F.J Tercero del Auto, en cuanto a una especie de suposición de que desde el entorno de Don David se habría solicitado la ocupación del puesto para el mismo, sin trabajo en ese momento. Desde luego no existe imputación alguna a persona concreta de su entorno. Sobre ello, la instructora en su Auto de 22 de mayo que desestima la reforma da las explicaciones oportunas, en cuanto que entiende que es de ‘pura lógica’ dicha circunstancia por cuanto el investigado carecía de empleo y su hermano había sido secretario general del PSOE, volvió a serlo más adelante en 2017 durante el proceso de nombramiento para el cargo y había visitado Badajoz anteriormente".

