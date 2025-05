El auto de procesamiento de David Sánchez destapa los chanchullos de la trama para "acortar los tiempos" del enchufe

El auto con el que la juez Beatriz Biedma dicta la apertura de juicio oral contra David Sánchez y otros 10 trabajadores de la Diputación de Badajoz —entre ellos su presidente— no solo pone de manifiesto que su enchufe como coordinador de los conservatorios se perpetró en paralelo al ascenso de su hermano Pedro, sino que destapa los numerosos chanchullos de la trama para acelerar su contratación.

Para empezar, tal y como apunta la magistrada, la Diputación decidió no excluir a uno de los candidatos que se presentaron y que ni siquiera aportó junto a su solicitud el proyecto que se exigía para evitar posibles reclamaciones que retrasaran el procedimiento.

Pero, además, una vez realizadas las entrevistas —en las que, según ha denunciado la directora de orquesta Cristina de Frutos, a ella ni siquiera se molestaron en hacerle ninguna pregunta— el tribunal barajó declarar no aptos a todos los candidatos salvo a hermano del hoy presidente del Gobierno. Después, conscientes del descaro que tal maniobra supondría cuando los rumores sobre su contratación ya eran vox populi, optaron por modificar el acta y aprobar a la mitad.

Objetivo: "Acortar los tiempos"

Cuando el 22 de junio de 2017 se publica la relación de admitidos "no se excluye a

ninguno de los candidatos pese a que uno de ellos, Salvador Rojo

Gamón, no presentó el proyecto referido en las bases" denuncia Biedma, que ya desde las primeras páginas del auto de procesamiento apunta al principal motivo de tal decisión: "Acortar los tiempos del procedimiento de adjudicación".

En este sentido, la juez hace hincapié en un correo en el que el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, se interesa por conocer los plazos mínimos para completar todo el proceso. Para ello se dirige directamente a la directora del Área de Recursos Humanos, la también imputada Juana Cintas, que le responde de la forma más pormenorizada posible. "En esa relación de plazos mínimos se hacía referencia expresa a que, si no había excluidos, no hay plazo de reclamaciones y el plazo total puede acortarse en 5 días", subraya Biedma, que recuerda que Gallardo respondió con un "estupendo".

El cambiazo de un acta muy significativa

Los chanchullos, no obstante, no se limitarían a esta parte del procedimiento. Una vez publicada la lista de admitidos y realizadas las entrevistas, la Comisión Asesora se reunió, como es habitual, para evaluar "si en cada uno de los candidatos concurren las habilidades y aptitudes para el desempeño de funciones directivas del puesto objeto de la convocatoria". Es decir, para, más allá de la nota que después se otorgue a cada uno, determinar si los aspirantes son aptos para el puesto.

Aunque, finalmente, se optó por excluir únicamente a 5 de los 11 aspirantes, la juez Biedma revela ahora que de los correos intervenidos a los implicados en la trama se constata que "existió otra acta redactada por Félix Gónzález Márquez (jefe de Servicio de Gestión de RRHH), donde se refleja que no se consideró apto a ningún candidato salvo a David Sánchez".

En este documento, que llegaría a manos de Juana Cintas el 10 de julio de 2017, "se determina que, en base a la entrevista personal realizada, en los 10 candidatos restantes no concurren las habilidades y actitudes de los mismos para el desempeño de las funciones directivas del puesto objeto de convocatoria. Sin embargo, en el acta que consta unida al procedimiento (...) se califican como aptos a 6 candidatos".

El papel de Cristina Núñez

Se da la circunstancia de que esta acta, además, está firmada por la responsable política del área de Cultura, a pesar de que, sin embargo, tal y como subraya el auto de procesamiento, "quedó después acreditado que la Diputada, Cristina Núñez, no estuvo presente en las entrevistas", lo que se sumaría al cúmulo de irregularidades que rodean el caso.

Este capítulo es igualmente llamativo por cuanto la delegada de Cultura es precisamente la que propone como candidato más idóneo a David Sánchez, haciendo hincapié en que la decisión se basa en sus méritos, pero "sobre todo, la contestación a las preguntas que se formularon en la entrevista"; preguntas que, por tanto, ni siquiera habría llegado a escuchar.

Una denuncia ocultada por la Fiscalía

En este punto, la juez Biedma subraya, por último, la incoherencia que supone tal justificación cuando la ya mencionada Cristina de Frutos ha denunciado que, en su caso, "tal entrevista no existió, que expuso su proyecto y que a ella no le hicieron ninguna pregunta , y que tal extremo le extrañó mucho al conocer posteriormente que una de las circunstancias esenciales para elegir a David Sánchez fue la contestación a tales preguntas que a ella nunca se le hicieron, pese a estimarse en el propio acta por la Comisión Asesora que sí podía poseer las habilidades y aptitudes para el desempeño del puesto".

Cabe recordar que la denuncia de esta aspirante ha sido ocultada durante meses por la Fiscalía, tal y como quedó acreditado durante su declaración como testigo. La directora de orquesta aseguró entonces que ya en febrero, viendo el cariz que estaban tomando las investigaciones sobre la contratación de David Sánchez, ella misma envió un correo al Ministerio Público para poner en su conocimiento tal episodio. Sin embargo, la Fiscalía ni se puso en contacto con ella ni informó a la juez.

"Tenía identificado el correo, pero entran muchos", se justificó ante la instructora Begoña García Boró, quien, de no ser porque De Frutos se dirigió después a la prensa, habría logrado enterrar una denuncia que podría ser determinante. No en vano, además de desvelar que a ella no le hicieron pregunta alguna, la directora de orquesta ha reconocido ante la juez Biedma que cuando se enteró de la convocatoria del puesto de coordinador de conservatorios le dijeron que la plaza "estaba dada" de antemano y era para el hermano del presidente del Gobierno.

Su versión coincide, además, con lo que, finalmente, no tuvieron más remedio que reconocer los directores de los conservatorios de Badajoz. Tras destaparse el correo en el que Yolanda Sánchez y Evaristo Valentí se intercambiaban las bases de la plaza bajo el asunto "hermanísimo", ambos declararon ante la juez Biedma que ya entonces "había rumores" de que el puesto sería adjudicado al hermano del presidente del Gobierno. Es más, el segundo llegó a asegurar que dichos rumores estaban por todas partes: "En mi conservatorio, en conversaciones en los pasillos, en Secretaría...".

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.