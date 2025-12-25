Ester Muñoz echa en cara a Sánchez el discurso de Keir Starmer, "un socialista" que sí dice 'Navidad'

"Las vivas como las vivas, ¡felices fiestas!", publicó este jueves en redes sociales Pedro Sánchez a modo de felicitación navideña. El presidente acompañó su mensaje de un vídeo para hablar de estas "fechas", "decores como decores, cantes, bailes", y "las felicites como las felicites".

Las vivas como las vivas, ¡felices fiestas! ✨ Bones festes. Jai zoriontsuak. Boas festas. pic.twitter.com/lMlueGf9b2 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) December 24, 2025

El mensaje fue respondido por la portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz, que echó en cara al presidente que en ningún momento dijera la palabra Navidad. "No es tan complicado. Ni siquiera para un socialista", dijo la popular, que acompañó su mensaje del vídeo que grabó el primer ministro británico laborista, Keir Starmer, inequívocamente navideño: "Os deseo una muy feliz Navidad. Es tiempo de celebrar el nacimiento de Jesucristo, la historia de la Navidad, y los valores cristianos que la definen".

No es tan complicado. Ni siquiera para un socialista. Se llama respeto.

Es fiesta porque es Navidad. Es fiesta porque celebramos el nacimiento más importante de la historia. Y aunque no creas, felicitas el hecho que hace que hoy sea fiesta. No entiendo a quién puede ofender… https://t.co/RXgU8ISFU6 — ESTER MUÑOZ (@EsterMunoz85) December 25, 2025

"Se llama respeto. Es fiesta porque es Navidad. Es fiesta porque celebramos el nacimiento más importante de la historia. Y aunque no creas, felicitas el hecho que hace que hoy sea fiesta. No entiendo a quién puede ofender que el presidente felicite la Navidad, en Navidad, en un país que mayoritariamente celebra la Navidad", dijo la popular, que aun en Nochebuena mantuvo un rifirrafe con Alberto Garzón, quien salió en defensa del presidente.

"Cada guerrita cultural que el PP intenta disputar en estos términos conduce más temprano que tarde a una nueva bolsa de votos para Vox", dijo el exministro comunista acusando a Muñoz de intentar rentabilizar "la bandera del tradicionalismo" en una larga explicación. "¡Feliz Navidad, Alberto!", zanjó la popular.