Nada más emitirse el discurso de Navidad del rey Felipe VI, una reivindicación de los valores de la Transición con el aviso de que "la convivencia no es un legado imperecedero" sino una "construcción frágil", muchos políticos han utilizado las redes sociales para una primera reacción.

Las valoraciones más numerosas han sido las de los principales dirigentes populares. Alberto Núñez Feijóo ha dicho que suscribe "las palabras del Rey. Un llamado a cuidar la convivencia entre españoles sin olvidar los desafíos de hoy". Isabel Díaz Ayuso, mientras, ha respondido con varios extractos destacados del discurso, los dedicados al valor de la convivencia y la necesidad de que todos colaboren en su "cuidado". "Gran discurso", ha señalado, mientras, Cuca Gamarra, celebrando que apele al "coraje de la transición".

Suscribo las palabras del Rey. Un llamado a cuidar la convivencia entre españoles sin olvidar los desafíos de hoy, y reivindicando a la Constitución y a Europa como garantes de libertad y prosperidad. Nuestra Nación merece un futuro donde caminar juntos, sin barreras ni muros. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) December 24, 2025

Del discurso de Su Majestad el Rey en Nochebuena: "España ha progresado cuando hemos sabido encontrar objetivos que compartir. Y la raíz de todo proyecto compartido es necesariamente la convivencia. Pero la convivencia no es un legado imperecedero. No basta con haberlo… pic.twitter.com/3mnjsW6VVl — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) December 24, 2025

Otros barones autonómicos también se han sumado a las valoraciones. Juanma Moreno ha señalado que "es un orgullo que España cuente con la voz serena del Rey Felipe". Jorge Azcón ha celebrado un "brillante y acertadísimo discurso, un canto a la convivencia democrática y a nuestra ejemplar Transición". María Guardiola ha destacado de sus palabras que "el proyecto común se cuida cada día. Y se cuida con altura, no con tensión". Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, ha señalado que comparte "su reflexión".

Es un orgullo que España cuente con la voz serena del Rey Felipe. Gran discurso. Un mensaje que hace país sobre la base de la convivencia y el entendimiento. El espíritu de la Transición es un modelo a seguir que debe prevalecer con la implicación de todos.#MensajeNavidadRey pic.twitter.com/v8e3PiLDp3 — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) December 24, 2025

Brillante y acertadísimo discurso de Felipe VI.

Un canto a la convivencia democrática y a nuestra ejemplar Transición e integración en la Unión Europea como modelo y raíz esencial para impulsarnos hacia el futuro como la gran Nación que somos, desde la legalidad, la igualdad y la… https://t.co/Gb58z8TbiQ — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) December 24, 2025

El proyecto común se cuida cada día. Y se cuida con altura, no con tensión. Las palabras del Rey interpelan a todas las regiones: España progresa cuando nos une un proyecto común. Desde Extremadura, estamos comprometidos con la convivencia y la responsabilidad que necesita… — María Guardiola (@MGuardiolaM) December 24, 2025

Comparto la reflexión de Su Majestad el Rey Felipe VI: La convivencia no se hereda, se cuida cada día. Con confianza, diálogo y respeto se fortalece nuestro proyecto común. Aquí, en #CastillayLeón, apostamos por la política de los hechos, alejada del ruido. ¡Feliz Nochebuena! — Alfonso F. Mañueco (@alferma1) December 24, 2025

Mientras PSOE y Vox guardan silencio, las críticas han venido, como era previsible, de la extrema izquierda. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, se ha descolgado con la publicación de una imagen de Lenin celebrando la revolución que supuso además de décadas de terror en Rusia, la ejecución de los zares. "Tú: 'Este año en la cena nada de comentar el discurso del rey'. Tú 10' después", dice el nacionalista al publicar el cuadro "Lenin proclama el poder soviético en el Instituto Smolny".

Tú: 'Este año en la cena nada de comentar el discurso del rey'. Tú 10' después: pic.twitter.com/OTk248Ruuy — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) December 24, 2025

Desde Podemos, Ione Belarra ha atacado al monarca señalando que "el rey se sube a la ola del discurso antipolítico en una intervención plagada de lugares comunes. El nieto político de Franco se resiste a mencionar la dictadura y habla de ella como si fuera un fenómeno meteorológico. La desmemoria es el principal motor de la ultraderecha hoy". Similares palabras ha publicado su compañera Irene Montero: "El Rey juega para la derecha y defiende ideas rancias que ya no funcionan como la "transición modélica" o el discurso "Campofrío" de la polarización. La monarquía es parte del problema porque su supervivencia depende de que todo siga igual de corrupto, de machista, de mal".

El rey se sube a la ola del discurso antipolítico en una intervención plagada de lugares comunes. El nieto político de Franco se resiste a mencionar la dictadura y habla de ella como si fuera un fenómeno meteorológico. La desmemoria es el principal motor de la ultraderecha hoy. — Ione Belarra (@ionebelarra) December 24, 2025

El Rey juega para la derecha y defiende ideas rancias que ya no funcionan como la "transición modélica" o el discurso "Campofrío" de la polarización La monarquía es parte del problema porque su supervivencia depende de que todo siga igual de corrupto, de machista, de mal — Irene Montero (@IreneMontero) December 24, 2025

En Sumar tampoco ha gustado el discurso. Verónica Martínez Barbero, portavoz en el Congreso, ha señalado que "otra vez más hemos vivido un discurso decepcionante del rey. Frente a la desigualdad, la precariedad y la crisis de la vivienda, no vale con exaltar el pasado. La democracia se defiende garantizando derechos aquí y ahora".