La izquierda intenta resucitar el "no a la guerra" y Belarra exige a Sánchez salir de la OTAN

Un día después de la operación para apresar a Nicolás Maduro y llevarlo a EEUU para ser juzgado, varios cientos de personas, entre ellos la diputada Ione Belarra y el comunista y diputado de Sumar Enrique Santiago, han participado en una concentración frente a la embajada estadounidense en Madrid, convocada por la denominada Plataforma contra la OTAN y las Bases.

En la protesta se han escuchado viejas proclamas como "OTAN no, bases fuera", "fuera yankees de América Latina", "esa embajada está ensangrentada", o "no queremos, no nos da la gana, ser una colonia norteamericana". También se portaban carteles en los que se leían mensajes como "Trump agresor", "Boicot a Estados Unidos" o "Estados Unidos agresor".

Belarra ha calificado la actuación del Gobierno de Estados Unidos de intervención militar ilegal y de "guerra por petróleo": "Lo que pasó ayer en Venezuela puede ser calificado como terrorismo de estado y el principal, el más importante terrorista que existe en este momento en este mundo es Donald Trump, (...) que supone la mayor amenaza a la seguridad de nuestros pueblos", ha declarado.

La líder de Podemos, que ha definido al presidente de EE.UU. como "el Hitler de nuestro tiempo", ha exigido que se rompan las relaciones con ese país para aislarlo internacionalmente, que se salga de la OTAN y se pare la imposición de la ley del más fuerte. "Sus intereses no son otros que los intereses económicos, que los recursos naturales del pueblo venezolano", ha subrayado.

Sánchez, "lacayo" de EEUU

A su juicio, el Gobierno español y la Unión Europea se están comportando "como auténticos lacayos de los Estados Unidos". A su juicio, si el agresor fuera Rusia y se hubiera secuestrado al presidente de Ucrania ya habría sanciones sobre la mesa. "El primer paso en esa ruptura de relaciones tiene que ser la salida de la OTAN. Es evidente que mientras sigamos siendo socios militares de una amenaza para el mundo como son Trump y los Estados Unidos estamos siendo cómplices de todos esos crímenes", ha insistido.

Por su parte, Enrique Santiago también ha acusado al Gobierno de falta de contundencia ante esta, en su opinión, "tremenda violación del derecho internacional". Santiago ha destacado que si Estados Unidos sabe que puede actuar con total impunidad, "no cabe duda de que el siguiente objetivo va a ser Groenlandia, o Canadá, o Colombia o Panamá".

Por ello, considera imprescindible que la Unión Europea, la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos defiendan con claridad el derecho internacional, ya que, en caso contrario, "la deriva criminal es imparable". También se ha mostrado partidario de que España abandone la OTAN.

Santiago, miembro de IU y diputado por Sumar, ha exigido la liberación de Maduro: "No puede ser que Trump crea que el mundo es un inmenso 'far west', está clarísimo que Estados Unidos se ha convertido en un enemigo de la UE", ha sentenciado.