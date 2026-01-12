Illa y Óscar Puente sellan el traspaso de Cercanías a una empresa mixta Generalidad-Renfe

El presidente de la Generalidad, Salvador Illa, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, han presentado este lunes la nueva empresa mixta Generalidad-Renfe que asumirá la gestión y el material del servicio de cercanías en Cataluña, llamado Rodalies. Renfe tendrá el 50,1% de la empresa mientras que la Generalidad, el 49,9% restante. Que Renfe tenga la mayoría es una imposición de los sindicatos, que no querían pasar a depender de la Generalidad. Sin embargo, la presidencia del nuevo ente recae en la Generalidad. La consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, será la presidenta del nuevo ente público.

Además de Paneque formarán parte del consejo de administración por parte de la Generalidad el actual director del Metro de Barcelona, Òscar Playà, en calidad de consejero delegado, Pere Macías, hasta ahora comisionado para el traspaso del servicio, la economista Teresa Torres, el exsecretario de infraestructuras en el anterior Govern de ERC, Marc Sanglas.

En cuanto a Renfe, participará en el consejo con los siguientes nombres: Marta Torralvo, directora económico-financiera de Renfe; Miguel Ángel Vicente, director general de Renfe Viajeros; Luis Manuel Suárez, director general de Renfe Ingeniería y Mantenimiento; y Raquel González, de UGT, como representante de los trabajadores.

Los parabienes de Illa y Puente

Salvador Illa se ha felicitado por el acuerdo con el Gobierno para el traspaso de "Rodalies", ha tachado su propia política de "realismo valiente", ha sacado a colación el pacto de financiación con ERC para asegurar que su ejecutivo "cumple" y es "garantía de certidumbre" y "confiable". Y en relación a la nueva empresa, ha sostenido que se trata de un "cambio de paradigma".

Por su parte, el ministro Puente ha reconocido las deficiencias del servicio, pero no ha renunciado, en la línea de Illa, a ponerse medallas sobre las inversiones y las mejoras en la infraestructura ferroviaria. Entre esas inversiones se ha referido a los 7,5 millones gastados en la limpieza de grafitis o un plan de talleres con una inversión prevista de más de 300 millones de euros.

La nueva empresa se constituirá antes del próximo viernes ante notario por la consejera Sílvia Paneque y el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia.