El TC tumba las dos sentencias del Supremo que anularon el nombramiento del "fiscal anti-PP"

El Tribunal Constitucional ha anulado dos sentencias del Tribunal Supremo que anularon el nombramiento del fiscal Eduardo Esteban como fiscal de Sala de Menores. Cabe destacar que Esteban, conocido como el "fiscal anti-PP", fue nombrado para este cargo en dos ocasiones por la exfiscal general del Estado Dolores Delgado.

El Tribunal Constitucional considera que "la resolución judicial desvirtuó el régimen legal de nombramiento discrecional y otorgó un trato desigualitario al recurrente en amparo en el acceso al cargo por razón de su menor especialización en menores frente a otros candidatos".

Por otro lado, el Constitucional señala que "la anulación de las sentencias implica exclusivamente la restitución del recurrente de amparo en la condición de fiscal de sala, sin efectos sobre la plaza de fiscal de sala coordinador del área de menores que fue adjudicada en un concurso posterior a otro fiscal".

El Tribunal de Garantías entiende que el Supremo ha rechazado los criterios ofrecidos por la Fiscal General del Estado "sin explicitar otro parámetro jurídico de control que el 'perfil bien determinado de la plaza', es decir sin justificar qué impide la valoración conjunta de otros criterios distintos al de la especialización y si los identificados por la autoridad que realizaba el nombramiento eran conformes a la ley".

Han anunciado la formulación de voto particular los magistrados conservadores Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y José María Macías. Además, en este recurso de amparo, se han abstenido el presidente Cándido Conde-Pumpido y el magistrado César Tolosa.