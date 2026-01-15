La Asociación de Fiscales exige a Peramato que publique el 'indulto' de García Ortiz

La Asociación de Fiscales (AF) ha pedido mediante una carta a la recientemente nombrada fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que haga público el decreto por el que ha tomado la decisión de reincorporar el ex fiscal general condenado Álvaro García Ortiz a la Carrera Fiscal. La Asociación reconoce que se han enterado de esta medida por los medios de comunicación.

Desde la asociación recuerdan las palabras de Peramato en las que les transmitió "su predisposición a la escucha". De esta manera, en la carta a la que ha tenido acceso Libertad Digital, la AF pide que "haga público el decreto por el que acuerda el reingreso del Sr. García Ortiz a la Carrera Fiscal, por ser la decisión adoptada por V.E. de interés general que trasciende al régimen propio del Ministerio Fiscal".

La AF explica que la noticia dada a conocer por los medios no fue desmentida ni por ella ni por la Fiscalía General y entendieron que durante el día de ayer se iba a hacer público este decreto "por referirse a una cuestión no solo de enorme trascendencia mediática por ser de interés público, sino porque además las noticias publicadas se refieren a una doctrina jurídica que sería de aplicación general a todos los miembros del Ministerio Fiscal".

La carta prosigue recordando la información compartida por los medios de comunicación en los que se refería a un estudio del alcance del concepto "delito doloso" por la Inspección Fiscal con el objetivo de determinar si la condena a García Ortíz conllevaba o no la pérdida de la condición de fiscal.