La UCO pide al Supremo rastrear las cuentas de la cooperativa de Cerdán y de los ejecutivos de Acciona investigados

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha solicitado al Tribunal Supremo que rastree las cuentas de exdirectivos de Acciona para seguir la trazabilidad de los fondos que habrían salido de esta constructora con destino a la empresa Servinabar, presuntamente vinculada al exdirigente del PSOE Santos Cerdán.

En un escrito la UCO pide al juez Leopoldo Puente que se dirija a varias entidades bancarias para que estas les remitan información acerca del exdirectivo de Acciona Justo Vicente Pelegrini, y sobre Tomas Olarte y Manuel José García Alconchel,suspendidos por la empresa a raíz del informe de la Guardia Civil.

De igual manera, la de la UCO también pretende conseguir información bancaria de la cooperativa Erkolan, a la que Servinabar transfirió 367.290 euros entre junio de 2020 y mayo de 2025, según la investigación. Este período, además, coincide con la contratación en la cooperativa de la hermana del ex secretario de Organización del Partido Socialista, Santos Cerdán.

La Unidad de la Guardia Civil sospecha que los pagos recibidos por Erkolan habría tenido como finalidad pagar las nóminas de la hermana de Cerdán. Además en el informe, como ya publicó Libertad Digital, también se menciona a la mujer de Santos Cerdán en relación a la contratación en empresas vinculadas a la trama sin que conste "función profesional alguna".