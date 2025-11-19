La UCO caza a Paqui, la mujer de Santos Cerdán: cobró 9.500 euros sin ningún "atisbo de actividad"

La mujer del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, Francisca Muñoz ‘Paqui’, cobró 9.500 euros de la Trama Koldo sin que los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) detectasen ningún "atisbo de actividad".

El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, acordaba este miércoles la libertad provisional para Santos Cerdán al considerar seriamente mitigado el riesgo de destrucción de pruebas después de su ingreso en prisión el pasado 30 de junio, tras recibir el citado informe de la Guardia Civil

En el informe de la UCO de 227 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, se detallan los datos de la sociedad ‘Noran S. Coop’, entidad desde la que se emitieron cinco transferencias a Francisca Muñoz, la mujer del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, por un valor total de 9.500€ entre los meses de marzo y julio de 2018.

Los investigadores señalan que Francisca Muñoz parece no haber desempeñado ningún tipo de actividad para la sociedad Noran S. Coop. Pequeña. "Del análisis de los dispositivos y demás documentación física o digital, intervenida en los domicilios de ANTXÓN y SERVINABAR, no se han localizado documentos, cruce de correos electrónicos o en general cualquier atisbo de actividad de la que se desprenda una verdadera prestación de servicios por parte de Francisca MUÑOZ en la sociedad cooperativa", precisa el informe.

Además, la UCO informa que durante el registro que se practicó en el domicilio de Antxon Alonso se encontró una hoja de papel en la que se podía leer: "Francisca Muñoz Trazabilidad Que hacía? Trabajo?".

Un día antes de realizarse el primero de los pagos, uno de los correos intervenidos por la UCO en la sede social de Servinabar muestra que la gestoría Azpilicueta Consultores envió a Antxon Alonso un contrato laboral entre Noran y Francisca Muñoz con el concepto "PAQUI" y el recibo que corresponde a su primera nómina.

La UCO especifica que la sociedad Noran S. Coop. Pequeña fue constituida por el ex asesor de José Luís Ábalos, Koldo García, y el empresario Antxon Alonso. Además, esta sociedad habría recibido fondos procedentes de Servinabar. En concreto, entre el año 2016 y el año 2025 desde Servinabar a las cuentas de Noran Coop se traspasó un total de 647.331,97€. Estos pagos "suponen el 67,81 % de los fondos ingresados en cuentas de ésta", según la UCO.

De estos fondos también habrían recibido dinero Koldo García y Antxon Alonso. En concreto, el ex asesor de Ábalos habría recibido un total de 8.738,00€ entre nueve abonos y el empresario habría percibido 215.000€ en 98 movimientos. "La mayoría por importe de 2.000 € y de carácter mensual", especifica la UCO sobre el dinero recibido por Antxón Alonso.

El entorno de Santos Cerdán

Tal y como publicó LD, la hermana del exsecretario de Organización socialista y su cuñado recibieron dinero por parte de Servinabar. En concreto, la hermana de Cerdán habría recibido, según la UCO, 22.324,51€ entre febrero y junio del año 2020. Posteriormente, en junio de 2020 su hermana pasó a estar contratada por la cooperativa Erkolan "quien se habría encargado del abono de su nómina hasta al menos mayo de 2025, percibiendo en el mismo periodo dicha cooperativa un total de 367.290,43€ de SERVINABAR". En el caso del cuñado de Santos Cerdán, este fue contratado por Servinabar entre septiembre de 2019 y diciembre de 2022 y habría percibido un total de 53.130,30 €.

Además, este diario también ha publicado que el empresario Antxón Alonso y su mujer Karmele Atutxa mantuvieron una conversación en el año 2021 "de la que se desprende cierta preocupación de éstos por los gastos desmedidos en los que habría estado incurriendo la mujer de SANTOS". En la conversación la UCO ha detectado mensajes tales como: "que le conocen todas las vendedoras del Corte Inglés" o "todo de lo bueno lo mejor".

