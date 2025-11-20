La Paqui, Santos y la utopía socialista

Decía un viejo refrán que a quien Dios no le da hijos, el diablo le da sobrinos. No tiene mucho que ver, pero al conocer un poco mejor a la Paqui me he acordado de la frase y he pensado que quizá haya pasado lo mismo, pero al revés: visto que Satanás no le daba a Santos Cerdán una Jéssica, Jehová tiró de cierta retranca y le dio a Francisca Muñoz, nombre real de la mujer del prócer socialista encarcelado hasta este mismo jueves.

El nuevo informe de la UCO sobre Santos Cerdán es demoledor: el marido de la Paqui, Koldo y Ábalos crearon una trama que cobraba un 2% por obras adjudicadas, lo que a ustedes igual les parece poco –tiene pinta de que a ellos se lo parecía– pero cuando hablamos de contratos de millones o decenas de millones de euros la cosa empieza a acumular ceros y no precisamente a la izquierda. Y eso que ellos sí eran todos muy de izquierdas.

Por si alguien lo dudaba, la trama tenía alcance nacional, hay obras bajo sospecha en una montón de provincias, y estuvo a punto de tenerlo internacional: ahí están los viajecitos a Marruecos y Gabón, nada más y nada menos.

Aunque quizá lo más llamativo no sea la extensión transoceánica de la corrupción de Cerdán y Cía., sino lo mirado que era el socialista para con su familia política: la mujer, la hermana y el cuñado del navarro se beneficiaron del dinero de esa empresa, Servinabar, que según el equipo de opinión sincronizada no tenía nada que ver con expresidiario y ex número dos del PSOE, porque ya se sabe que un contrato privado no sirve de nada si no lo compulsa Sarah Santaolalla.

Lo mejor de todo es lo de la Paqui, ¡ay la Paqui! La imagino toda loca con la tarjeta de la empresa por El Corte Inglés, de mostrador de lujo a mostrador de más lujo y los fines de semana de restaurantes, "todos de lo bueno lo mejor", decía Antxón Alonso, preocupado porque alguien se preguntase de dónde sacaba la Paqui, pa tanto como destacaba.

Pero no, ni la Paqui y su frenesí consumista, ni los pisos pagados por Servinabar, ni Jéssica, ni las profesionales del Parador de Teruel, ni los soles, las lechugas o las chistorras llamaron la atención de nadie –¡y de Hacienda menos que nadie!– y, hasta la misma mañana del 5 de junio en la que conocimos el primer informe sobre la UCO, Cerdán seguía siendo "un buen socialista, un gran secretario de Organización, un extraordinario negociador", una persona que había "acompañado desde siempre" a Pedro Sánchez, del que tenía "toda mi confianza" y del que era "uno de mis más estrechos colaboradores".

«Un buen socialista.

Un gran secretario de organización.

Un extraordinario negociador, como los resultados acreditan.

Una persona que me ha acompañado desde siempre.

Tiene toda mi confianza.

Es uno de mis más estrechos colaboradores».pic.twitter.com/RcJciysWR9 — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) June 30, 2025

De una fábrica de Milagro en la que quizá conoció a su marido a las secciones de lujo de los grandes almacenes y los mejores restaurantes de la capital, la historia de la Paqui no es edificante, pero sí tiene cierto encanto ceniciento. Además, hay que reconocer que es la culminación de la utopía socialista: hasta la mujer más modesta llegada desde el pueblo más modesto ha podido vivir como una pija de Serrano gracias al PSOE. Lástima que para eso hayan tenido que robar como si no hubiera un mañana, pero visto que aquí no dimite ni el tato, está claro que eso es un detalle menor, siempre que no gobierne la derecha.