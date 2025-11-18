La trama Koldo llamaba en clave a Ábalos "gran jefe indio"

La trama Koldo llamaba en clave al que fuera ministro de Transportes José Luis Ábalos "gran jefe indio".
El informe de la UCO, al que ha tenido acceso Libertad Digital, señala que "en función de lo agenciado por KOLDO en el calendario de su teléfono móvil, ÁBALOS se habría reunido el 30 de julio de 2018 con el Presidente de ACCIONA -José Manuel ENTRECANALES y el entonces CEO de ACCIONA INFRAESTRUCTURAS -Luis CASTILLA CÁMARA-".
"Respecto de este encuentro, se desprende, de una conversación mantenida entre ANTXÓN y Fernando MERINO, que se podría haber fraguado en el mes de junio de 2018, a los pocos días del nombramiento de ÁBALOS como ministro. El 15 de junio, Fernando MERINO le pidió a ANTXÓN que llamase a "Madrid para confirmar que gran Jefe Indio está esperando la llamada del Titular", y que era importante que la reunión fuese con el "gran jefe indio" y no con algún subalterno suyo. Ante la indicación de Fernando, ANTXÓN contestó que la referida persona estaba a la espera y que al efectuar la llamada debían trasladar que iban de parte de su "indio de MADRID"", añade.
"Dado que mes y medio después de esta conversación habría tenido lugar el mencionado encuentro entre los directivos de ACCIONA y ÁBALOS, y ante la insistencia en que la reunión no fuese con ningún "jefe de gabinete", se podría inferir que Fernando MERINO y ANTXÓN habrían utilizado el nombre en clave de "gran Jefe Indio" para referirse al titular del entonces Ministerio de Fomento -ÁBALOS-", apunta.
"Establecido el contexto de la evolución de las relaciones ACCIONA/SERVINABAR con el MITMA, tras el nombramiento de ÁBALOS al frente del mismo se sucedieron las firmas de diversos Memorándums de Entendimiento entre ACCIONA CONSTRUCCIÓN y SERVINABAR para la inclusión de la segunda en adjudicaciones otorgadas a la primera", subraya el informe de la UCO.
Contactos con Lambán y Uxue Barcos
El nuevo informe de la UCO también detalla las gestiones que realizaron los miembros de la trama Koldo con los Gobiernos autonómicos de Navarra y Aragón. En concreto, en el teléfono de Koldo García la UCO descubrió un mensaje de 3 de julio de 2018, en el que el entonces asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes envió a su contacto telefónico "Lambán Javier", un archivo sobre la autorización de la Mina Muga, "agradeciéndole, se infiere, su participación en este asunto".
Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com