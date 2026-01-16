El TSJM confirma la absolución del empresario Luis Medina en el caso mascarillas

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado la absolución del empresario Luis Medina y ha desestimado el recurso de apelación interpuestos por la Fiscalía, al que se adhirió el Partido Socialista, entre otros. El tribunal también desestima el recurso presentado por Alberto Luceño, el otro empresario juzgado que fue condenado por la Audiencia Provincial en marzo de 2025.

La sentencia de 80 páginas, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, mantiene la decisión tomada hace un año por la Audiencia Provincial de Madrid de absolver a Luis Medina, defendido por el letrado José Antonio Choclán y condenar a Luceño a 3 años y 8 meses. "Debemos confirmar y confirmamos dicha resolución", se especifica en la sentencia.

"De conformidad con lo expuesto resulta obligada la desestimación de los recursos y la consecuente confirmación de la resolución impugnada, debiendo esta Sala declarar de oficio las costas que en la alzada se hubieran podido causar, ex artículos 239 y 240 de la Ley de enjuiciamiento Criminal", añade.

"Contra la resolución que se notifica cabe recurso de casación a preparar ante este Tribunal, en el plazo de cinco días siguientes al de la última notificación de la resolución recurrida, por escrito autorizado por Abogado y Procurador, en el que se solicitará testimonio de la resolución que se quiera recurrir y manifestará la clase o clases de recurso que trate de utilizar (arts. 855 y 856 LECr)", apunta el fallo.

"Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos, los magistrados/das al margen relacionados. Dª. María José Rodríguez Duplá; D. Matías Madrigal Martínez Pereda y Dª María Teresa Chacón Alonso. Rubricados", concluye la sentencia.

El recurso tumbado de la Fiscalía

El recurso de apelación de la Fiscalía ahora rechazado fue interpuesto un mes después de conocerse la sentencia del caso mascarillas. En él, el Ministerio Público pedía la condena de Luis Medina y a Alberto Luceño por un delito continuado de falsedad en documento mercantil.

En ese recurso el fiscal impugnó la absolución relativa a este tipo penal y no la referida a la estafa por la que ambos fueron exonerados tras la celebración del juicio. De igual manera, la Fiscalía pidió que se agravase la condena impuesta a Luceño por un delito de falsedad en documento oficial al considerar que se trata de un delito continuado. A este recurso de apelación se unió el PSOE y Más Madrid.

