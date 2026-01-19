Julio Iglesias pide a la Fiscalía archivar su caso de agresión sexual por no ser competente

La defensa del cantante Julio Iglesias ha remitido un escrito a la Fiscalía de la Audiencia Nacional en el que piden archivar las Diligencias de Investigación preprocesales, en relación a la denuncia presentada por trabajadoras de la que se hizo eco elDiario.es, y cuestiona la jurisdicción de los tribunales españoles y la competencia de la Fiscalía para juzgar hechos que tienen lugar fuera de España.

Así se desprende de un escrito presentado por sus representantes legales, al que ha tenido acceso Libertad Digital. "Los Tribunales españoles no tienen jurisdicción, tampoco competencia la Fiscalía, para perseguir los hechos que se han realizado fuera del territorio nacional por la sola condición de español del denunciado", señala el documento. En cualquier caso, la defensa de Julio Iglesias ha solicitado el acceso a las Diligencias de Investigación.

El abogado de Iglesias, José Antonio Choclán, ha criticado que se les otorgue a las denunciantes la condición de testigos protegidos, "al haber convertido por su propia decisión el asunto en un caso de interés mediático, que suscita el debate público, y no haber mantenido la necesaria reserva, cualquier pretensión de protección, frente al investigado, incluso a nivel general, debe decaer".

No obstante, la defensa ha matizado en el documento que desconocen si la denuncia ha sido interpuesta por la Asociación Women's Link o por las supuestas víctimas. De igual manera, han criticado que las entrevistas "ocultando la identidad de las denunciantes, manipulando sus voces utilizando actrices que realizaron una interpretación narrativa emocional y dramática, haciéndoles pasar por las víctimas ante la opinión pública, no puede considerarse la transmisión de una información veraz de acuerdo con la doctrina constitucional, y es una actitud que no puede mantenerse, y causa efectiva indefensión

Sobre esta asociación, el escrito de la defensa refleja un comentario de la página web en la que se lee: "Mediante estrategias jurídicas, abordamos las barreras, desafiamos la discriminación y ampliamos el acceso a los derechos humanos". Y la defensa de Iglesias explica: "esa estrategia le ha llevado a canalizar la denuncia ante una Jurisdicción incompetente".