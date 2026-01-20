Una de las denunciantes de Julio Iglesias tiene una cuenta erótica en OnlyFans

Libertad Digital publica en exclusiva las fotografías que demuestran que una de las dos denunciantes de Julio Iglesias tiene abierta una cuenta pública en el portal erótico OnlyFans. Dicha cuenta fue creada en el 2021, año en el que supuestamente se habrían cometido los presuntos delitos de agresión sexual por parte del artista que investiga la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

El pasado 5 de enero, dos extrabajadoras de Julio Iglesias auspiciadas por la organización Women’s Link Worldwide presentaron una denuncia ante el Ministerio Público acusando al artista de supuestos delitos contra los trabajadores, trata de seres humanos y el citado delito de agresión sexual. El medio de comunicación cercano al Gobierno de Pedro Sánchez, eldiario.es, fue quien desveló esta información en colaboración con Univisión y TVE.

La cuenta de OnlyFans de la exempleada de Julio Iglesias que desvela LD fue abierta en mayo de 2021. Paradójicamente, los hechos por los que la Fiscalía investiga a Julio Iglesias supuestamente tuvieron lugar entre enero y octubre del mismo año en las residencias que el artista posee en República Dominicana y Bahamas.

En dichas fotografías, la exempleada de Julio Iglesias realiza posados eróticos sugerentes en lencería o con bikini, acompañados de frases de contenido sexual no reproducibles. Las imágenes también incluyen preguntas más ‘inocentes’ como "¿Puedo enviarte fotos como esta?".

En la descripción de la cuenta se puede leer "Difunde amor y positividad" y en la ubicación geográfica consta Cayo Lyford, Nasáu, Bahamas. Precisamente, en este lujoso paraje Julio Iglesias adquirió una propiedad en los años 80. El artista la ha utilizado como refugio personal para desconectar, especialmente después de un accidente que lo llevó a elegir el Caribe como lugar de retiro. Cayo Lyford es una exclusiva comunidad residencial cerrada en Nasáu, la capital de las Bahamas, ubicada en la isla de New Providence. Es conocida por ser uno de los enclaves más lujosos y privados del Caribe, con mansiones de alto standing, campos de golf, playas privadas y alta seguridad. Celebridades y millonarios como los actores Sean Connery (en el pasado) y Johnny Depp, o el cantante Lenny Kravitz poseen o han poseído también propiedades en este lugar.

Mientras tanto, la defensa de Julio Iglesias liderada por el letrado José Antonio Choclán presentaba este lunes un escrito ante el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, cuestionando la jurisdicción de los tribunales españoles y la competencia de la Fiscalía para juzgar hechos que tienen lugar fuera de España. Por ello, solicitaba a la Fiscalía el archivo de su investigación preprocesal: "Consideramos que el Estado español carece de Jurisdicción para la investigación de los hechos denunciados, de modo que las diligencias de investigación preprocesal deben clausurarse cuando conste objetivamente la ausencia de la Jurisdicción española". La Fiscalía rechazó el mismo día la personación.

El propio artista desmintió hace pocos días las acusaciones en un comunicado: "Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza. Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave. No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas". Su mujer, Miranda Rijnsburger respondía al comunicado del artista con un mensaje de apoyo incondicional: "A tu lado, siempre".

El portal OnlyFans

OnlyFans es una plataforma pública de suscripción online que permite a los creadores de contenido ganar dinero directamente de sus seguidores (llamados "fans"). El creador abre una cuenta y establece un precio de suscripción mensual, normalmente entre 5 y 25 euros al mes, aunque existen cuentas gratuitas o incluso más caras. De esta forma, los fans pagan esa cuota mensual para acceder a su contenido exclusivo que pueden ser fotos, vídeos, stories o transmisiones en directo. Los creadores de contenido también pueden conseguir ingresos extra mediante propinas, contenido de pago por visión (pagas extra por ver un vídeo o foto concreta) o por mensajes privados personalizados.

Cabe destacar que la plataforma permite cualquier tipo de contenido siempre que cumpla las normas y los usuarios sean mayores de 18 años. El contenido sexual explícito representa la gran mayoría del volumen económico y de usuarios activos de OnlyFans.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com