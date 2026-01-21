La cuenta en una web de contenido erótico de una de las denunciantes de Julio Iglesias

El proceso judicial y mediático que rodea al cantante español Julio Iglesias ha dado un vuelco inesperado esta semana gracias a una exclusiva de este medio. Tras las graves acusaciones de agresión sexual y trata de seres humanos presentadas a principios de enero de 2026, Libertad Digital ha destapado en primicia que una de las principales denunciantes mantiene una cuenta activa en la plataforma de contenido erótico por suscripción OnlyFans. Este descubrimiento ha introducido un nuevo elemento de debate en una causa que ya se presentaba como una de las más complejas y mediáticas de la década en España y Latinoamérica.

Sobre esta impactante información han debatido durante la Crónica Rosa de Es la mañana de Federico, presentada por Federico Jiménez Losantos e Isabel González, y que ha contado con la participación de Beatriz Cortázar y Daniel Carande. En el caso que haya decoro y dignidad en la Audiencia Nacional, deberían pensar: "Ya hemos hecho bastante el ridículo". Esta señora que dice haber sido esclavizada y colonizada por su patrón, resulta que tiene OnlyFans. Sexo por dinero, que está inventado desde que el mundo es mundo", ha explicado el director del matinal de esRadio, mostrando su descontento con la Audiencia Nacional: "A mí que alguien cobre dinero por sexo me da igual, pero cuando se imputa que ha seducido a unas pobres vírgenes del tercer mundo me parece grotesco".

Otro giro en este truculento asunto es la existencia de unos mensajes, enviados por la propia denunciante, Rebeca, a Julio Iglesias, dos años después de los supuestos abusos para desearle un feliz año nuevo: "Me gustaría desearle feliz año nuevo al señor, pero de seguro no quiere saber de mí", escribió, según los mensajes desvelados en exclusiva por OkDiario. El 26 de marzo de 2023, Rebeca volvía a contactar con el entorno del cantante con un tono inequívocamente afectuoso: "Hola señor. Espero no molestarlo con mi breve mensaje. Solo es para saludarlo y mandarle un fuerte abrazo, está de más decirle que lo quiero mucho y que estoy a la orden".

Unos mensajes que, para la mesa de la Crónica Rosa, son "reveladores": "Las fotografías pueden pertenecer a otra época pero los mensajes no dejan lugar a dudas", ha explicado Beatriz Cortázar. "Vamos a respetar los tiempos pero se ha vendido un perfil de Julio Iglesias de un auténtico depredador y a la vez un perfil de las presuntas víctimas como dos mujeres del tercer mundo que viene el colono a hacer lo que quiera. A mí también me han llegado pantallazos de mensajes por WhatsApp y fotografías que no se pueden publicar, sobre estas chicas (....) Lo más duro de esto es que no se ha protegido el nombre de Julio Iglesias porque ya la pena mediática la tiene. Su identidad no se ha protegido, pero sí se está protegiendo las de las supuestas víctimas".

Según nuestra compañera, hay muchos más mensajes que aún no se han publicado: "Son Whatsapp a Julio, al que se dirigen como ‘profesor’": "Este es uno de ellos: ‘Buenos días profesor, ¿cómo despierta? Estaba mirando el mar (Bahamas) para ti la marea está baja hoy, pero igual podemos entrar al mar, está habiendo un lindo día’". Mensajes, muchos de ellos, enviados durante el año 2021, cuando aseguran que sufrieron esos abusos: "En este caso los tiempos son muy importantes", ha señalado la subdirectora del espacio, Isabel González.