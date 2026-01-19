La Audiencia Nacional acuerda devolver un disco duro a Koldo García para que lo recoja "personalmente"

El magistrado instructor de la Audiencia Nacional que instruye el caso Koldo, Ismael Moreno, ha acordado devolverle a el ex asesor de José Luís Ábalos un disco duro, dispositivo que podrá recoger "personalmente" este miércoles a las 12 de la mañana a pesar de encontrarse preso en la cárcel madrileña de Soto del Real.

Así se refleja en una providencia en la que el magistrado se ha dirigido "a dicho centro para su traslado el día y hora señalado a retirar el mencionado disco duro", pudiendo acudir también su abogada. La resolución del magistrado especifica que el disco duro contiene "copia del contenido de varios dispositivos móviles intervenidos al investigado".

La defensa de Koldo García ha solicitado en numerosas ocasiones al juez de la Audiencia Nacional la devolución de los teléfonos móvil y los dispositivos electrónicos que le fueron intervenidos en el registro de su domicilio.

De hecho, la última vez que Koldo García tuvo la oportunidad de declarar ante el juez se negó a hacerlo alegando la necesidad de contar en su poder con una copia de los datos que le han sido requisados durante la instrucción de las distintas causas en las que se encuentra imputado.

Ábalos y Koldo continúan en prisión

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo decidió el pasado viernes desestimar los recursos de apelación interpuestos por Ábalos y Koldo en contra de la decisión de enviarles a prisión provisional, comunicada y sin fianza después de apreciar riesgo "extremo" de fuga.

La decisión del Alto Tribunal, que coincide con las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones populares, está sustentada en que la proximidad al juicio oral y la probabilidad de una condena acaban de "dibujar un escenario en el que el riesgo de fuga es muy elevado".