Marlaska dice que todas las hipótesis sobre el accidente siguen "abiertas" y anuncia estudios en laboratorio de las vías

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha comparecido este martes para avanzar cómo se encuentra la investigación de las causas que provocaron el doble accidente ferroviario de un tren Iryo y un tren Alvia a la altura de Amaduz (Córdoba). Unas pesquisas técnicas que son competencia de la Comisión de Investigación de Accidentes (CIAF), un organismo independiente que depende del Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente.

Ha explicado que en estos momentos "todas las hipótesis con respecto a las causas del siniestro están abiertas" y únicamente, a preguntas de los periodistas en el Consejo de Ministros, ha descartado la posibilidad de que el siniestro se haya producido por un acción intencionada de una persona o grupo de personas. "El sabotaje nunca se ha barajado", ha asegurado el máximo responsable del Ministerio del Interior.

Marlaska ha explicado que los técnicos de la CIAF han estado inspeccionando el punto donde se produjo el tren Iryo se salió de los raíles, las traviesas y otros elementos de la vía ferroviaria y que han determinado "analizar en laboratorio los carriles en el punto de inicio del descarrilamiento, así como inspeccionar en taller la rodadura del tren Iryo". Para ello, se va a proceder a custodiar y extraer estos elementos del lugar del siniestro.

Ha añadido que los investigadores del siniestro han solicitado a la empresa pública Adif, dependiente también del departamento dirigido por Óscar Puente, el "registro de circulaciones de trenes en ese punto en los dos últimos días" para proceder a "inspeccionar las rodaduras los trenes que rodaron por ese punto".

Preguntado de forma directa si en estos momentos una hipótesis del siniestro tiene más visos de verosimilitud que otras que se están contemplando, Marlaska ha pedido no hacer "conjeturas" porque se está todavía en fase de recopilación de información de lo sucedido. Ha insistido en que habrá que analizar tanto los puntos de fractura encontrado en las vías como las rodaduras de los trenes que han pasado por el punto del siniestro en los últimos días.

Respecto a la situación de las víctimas mortales, ha detallado que hasta el momento se han recibido 43 denuncias por desapariciones y que hay localizados un total de 41 cuerpos. De esos cuerpos, un total de 37 han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal de Córdoba, donde ayer lunes por la noche ya se había practicado la autopsia a 23 cuerpos y se había logrado identificar a través de huellas dactilares a 7 de ellos.

En esta línea, ha explicado que esta mañana se ha encontrado un nuevo cuerpo en el tren Iryo, que está pendiente de trasladarse al Instituto de Medicina Legal y que quedan pendientes por sacar del resto de los trenes tres cuerpos que fueron localizados en la jornada de ayer en el tren Alvia pero que no han podido ser recuperados todavía debido a la situación de destrozo en la que ha quedado el vagón en el que se encuentran.