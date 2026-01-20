Operativo antiterrorista en Murcia y Galicia: caen dos presuntos yihadistas

La Policía Nacional ha detenido este martes a dos personas, un hombre y una mujer, en Cartagena (Murcia) y Ferrol (La Coruña), respectivamente, por presuntos delitos relacionados con el terrorismo yihadista. Las dos detenciones forman parte de una misma operación, por lo que habría relación entre ellos en los delitos de terrorismo por los que se les investiga.

La operación, desarrollada por agentes de la Comisaría General de Información, ha sido coordinada por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, cuyo titular, Antonio Piña, podría tomar declaración a los detenidos este viernes.

Sorpresa en Ferrol

El operativo de Ferrol ha supuesto un gran despliegue policial y se ha desarrollado durante varias horas en un inmueble del barrio de Recimil. El dispositivo policial ha comenzado a primera hora de la mañana de este martes y se ha centrado específicamente en un inmueble de viviendas sociales situado en el número 4 de la calle Ortigueira. Los agentes especializados han llevado a cabo un exhaustivo registro de la vivienda, de la que han retirado diversas cajas con material que será analizado en el marco de la investigación.

Una vez finalizada la operación, la detenida ha sido escoltada hasta un vehículo policial. Debido a la naturaleza del delito con el cual se la relaciona, está previsto que la detenida sea trasladada en las próximas horas a Madrid para ser puesta a disposición de la Audiencia Nacional.

La presencia de las unidades policiales ha generado mucha sorpresa entre los residentes de Recimil. Aunque los vecinos señalan que es habitual ver patrullas recorriendo las calles de la zona, la magnitud del despliegue y la presencia de agentes de paisano y unidades de intervención han marcado una jornada inusual en el barrio ferrolano.