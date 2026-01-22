Varios heridos leves y uno grave en un choque de un tren de pasajeros contra una grúa en Cartagena

Un tren de pasajeros FEVE (Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha) impactó este jueves contra una grúa en Cartagena, según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias en la Región de Murcia.

Según las primeras informaciones, el choque tuvo lugar en Alumbres y se ha saldado, de momento, con tres heridos leves y uno grave, según informa la Cadena SER. El tren no ha descarrilado y se encuentra en la vía.

Un amplio dispositivo de bomberos y personal sanitario se encuentran ya en la zona atendiendo a los heridos.

El tren de pasajeros cubría la línea Cartagena- Los Nietos. La colisión ha ocurrido a mediodía a la altura de la parada de Los partidarios, entre la diputación cartagenera de Alumbres y el municipio de La Unión.

NOTICIA EN AMPLIACIÓN