Piden el "cese inmediato" de Pere Navarro por parar 10.000 camiones en carreteras "sin un copo de nieve"

La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha solicitado el cese inmediato de Pere Navarro, director general de Tráfico, tras la decisión de paralizar la circulación de camiones en varias provincias ante las inclemencias de la borrasca 'Ingrid'.

Según la Dirección General de Tráfico (DGT), 64 carreteras presentan problemas de circulación, cinco de ellas de la red principal, mientras que el resto son vías secundarias. El tráfico de camiones se ha visto especialmente afectado en provincias del noroeste como Zamora, León y Ourense, y al menos un millar de vehículos pesados han quedado retenidos desde primera hora de la mañana.

La CETM asegura que más de 10.000 camiones permanecen bloqueados en carreteras donde no ha caído "ni un copo de nieve", argumentando que la medida se ha basado en una previsión meteorológica que no se ha cumplido. La confederación alerta de que miles de conductores transportando mercancías perecederas, animales vivos y productos peligrosos se encuentran atrapados en carreteras que están limpias de nieve, a la espera de la evolución del temporal.

📢 Miles de #conductores profesionales continúan inmovilizados en #carreteras y solo hay 10 afectadas por las #nevadas. Prevenir es necesario. Persistir en el error cuando la realidad lo desmiente, NO.❌#DGT #BorrascaIngrid #transportistas https://t.co/BIisaoa8uh — Confederación Española de Transporte de Mercancías (@CetmTransporte) January 23, 2026

Otras asociaciones critican la decisión

El Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), que agrupa a las principales organizaciones del sector, ha calificado la paralización de camiones como desproporcionada y precipitada, señalando que hay más de 10.000 camiones embolsados en carreteras en las que no ha caído un solo copo de nieve.

La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) sostiene que la medida obliga a los transportistas a pasar el fin de semana lejos de sus hogares y en condiciones difíciles, sin posibilidad de planificar su recorrido adecuadamente.

La Asociación Empresarial de Transporte de Mercancías por Estrada de Galicia (Apetamcor) también ha criticado la actuación de la DGT, asegurando que está provocando fallos en la cadena de suministros. Asimismo, la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) considera que la decisión establece un preocupante precedente en la garantía del abastecimiento de productos esenciales.

Exigen medidas urgentes al Ministerio del Interior

En su comunicado, la CETM y el CNTC reclaman que se adopten medidas urgentes para reactivar el tráfico rodado en función de la situación real de las vías y no de previsiones meteorológicas. La confederación advierte de que la paralización podría prolongarse hasta el domingo, con el consiguiente riesgo de pérdida de alimentos, muerte de animales y desabastecimiento.

El Comité ha pedido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que se tomen acciones inmediatas y que se proceda al cese de Pere Navarro, quien "ha demostrado una absoluta falta de humanidad" y al que califican de incapaz para "gestionar una situación completamente normal en estas épocas del año".