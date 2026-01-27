Las investigadas Acciona y Azvi son accionistas de la filial de Adif que realizó las soldaduras en las vías de Adamuz

Las empresas Acciona y Azvi, investigadas en diversos casos de corrupción como la trama Koldo o la Operación Leire, son accionistas de Redalsa. Esta filial de Adif realizó las soldaduras de las vías del tramo ferroviario de Adamuz (Córdoba) donde se produjo la tragedia que ha dejado 45 víctimas mortales y más de un centenar de heridos.

Redalsa realizó las soldaduras aluminotérmicas en el tramo afectado durante las obras de renovación y mejora de la vía en el tramo Guadalmez-Adamuz. La fractura del carril se produjo exactamente junto a una de esas soldaduras. El ministro de Transportes, Óscar Puente, confirmó que la vía "se rompió junto a la soldadura" y que Redalsa ejecutó esas uniones. Concretamente, en la zona del siniestro había 114 soldaduras realizadas por Redalsa, que fueron inspeccionadas tras el accidente.

Según la propia página web de la empresa Redalsa, su capital social actual asciende a 601.000 euros, siendo la composición actual de su accionariado la siguiente: Adif 52%; ArcelorMittal España S.A. 26%; Acciona Infraestructuras S.A. 8,8%; Comsa 4,4%; Tecsa 4,4%; y Azvi también un 4,4%.

Cabe destacar que el tramo donde se registró el accidente fue renovado recientemente por Adif. Las obras de "mejora integral" se adjudicaron en una UTE (Unión Temporal de Empresas) compuesta por constructoras españolas como Ferrovial, OHL/OHLA, FCC y la polémica Azvi. Concretamente, Azvi participó específicamente en aspectos de la ejecución de la obra civil, colocación de materiales, balasto, traviesas, carriles y posiblemente soldaduras o uniones.

Cabe destacar que la citada Azvi y su presidente Manuel Contreras son investigados en el marco de la trama Koldo. De hecho, el exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, Koldo García, fue contratado por esta compañía como "consultor para Latinoamérica" con un sueldo base de 6.000 euros mensuales más posibles pluses. Por su parte, el empresario Víctor de Aldama admitió en el Tribunal Supremo que esta empresa le entregó 18.000 euros en comisiones ilegales por gestiones en adjudicaciones.

Durante la época de Ábalos, Azvi obtuvo contratos por unos 165 millones de euros en obras de carreteras, vías férreas y otras infraestructuras. En varios casos, obtuvo la mejor puntuación subjetiva en concursos públicos, lo que incrementa las sospechas de amaño.

Accionistas de Redalsa.

Acciona, investigada en la trama Koldo y en la Operación Leire

Por su parte, Acciona está siendo investigada en el marco de la trama Koldo y también aparece salpicada en la Operación Leire, donde se investigan numerosos contratos públicos adjudicados de forma irregular. El pasado mes de noviembre, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) registró varias sedes de Acciona. Además, el magistrado del Tribunal Supremo que investiga esta trama de corrupción imputó a tres de sus exdirectivos por presuntos amaños en adjudicaciones de obra pública. En esta causa, se investiga una supuesta "trama del 2%" donde Acciona habría pagado mordidas a altos cargos socialistas, incluyendo vínculos con el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, a cambio de adjudicaciones.

La empresa Acciona también está siendo investigada por el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, en el marco de la operación Leire. La UCO señala que la fontanera del PSOE Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el supuesto socio de Santos Cerdán Antxon Alonso, inflaron contratos adjudicados a Acciona. Los sobrecostes habrían servido para canalizar comisiones ilegales a través de sociedades vinculadas a los tres. Acciona es descrita como el "común denominador" en operaciones donde se usó influencia para cobrar comisiones. Los investigadores estudian por más de 700.000 euros en cinco operaciones con empresas de la SEPI.

