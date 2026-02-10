Clamor contra las prácticas despóticas de Albares: presiones, vetos y listas negras

La complicada relación del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, con la prensa ha salido a la luz tras las múltiples denuncias de periodistas que suelen cubrir las noticias de Exteriores, que han terminado desembocando en un comunicado de la Asociación de la Prensa de Madrid que acusa al ministro de "prácticas claramente contrarias al derecho a la libertad de información recogido en el artículo 20 de la Constitución".

El detonante fue la rueda de prensa que celebró Albares en el Ministerio el pasado 3 de febrero junto a su homólogo Georgios Gerapetritis. La corresponsal de Europa Press, Leire Guijo, tomó la palabra y arrancó diciendo que "dado que es la primera rueda de prensa que tenemos en ocho meses" iba a plantear varias preguntas de sus compañeros. El ministro despachó las tres cuestiones de forma monosilábica en menos de 30 segundos. Tras el suceso, el Ministerio habría llamado a Europa Press para pedir su cabeza y anunciar su veto en Exteriores, según publicó El Confidencial Digital mientras se multiplicaban los mensajes de periodistas denunciando las prácticas del ministro.

El colofón ha sido el comunicado de la APM, que habla de los "intentos" de Albares y de "su director de Comunicación, Antonio Asencio, de tratar de que determinados periodistas sean apartados por sus jefes de la cobertura de las actividades del Ministerio, tras publicar informaciones o hacer preguntas que no eran de su gusto". La asociación asegura que "bastantes de los corresponsales diplomáticos" le han hecho llegar quejas relativas a "presiones" y actitudes del ministro que "les impide ejercer su trabajo de informar a los ciudadanos.

Menciona entre otras cosas vetos "más o menos explícitos a algunos periodistas", "ausencia de respuesta a las preguntas que son formuladas o la clasificación de los medios de comunicación en amistosos y hostiles, para negarles a estos últimos cualquier tipo de información". La asociación también señala quejas por la imposibilidad de acceder a contactos con diplomáticos "a quienes se insta a no hablar con los periodistas, so pena de sufrir las consecuencias".

El Ministerio ha contraatacado con varios mensajes en Twitter, la red donde más se están comentando las prácticas de Albares, en las que recurre a la excusa favorita del Gobierno sanchista: "Frente al bulo, datos y transparencia". Entre números de entrevistas, comunicados, notas de prensa y publicaciones en redes sociales, el ministerio sostiene que Albares "da múltiples ruedas de prensa" y presume de que "en solo un mes de 2026 ha ofrecido tres", en Moncloa, la India y el Ministerio.

Frente al bulo: datos y transparencia. En 2025, el ministro @jmalbares realizó: 👉 80 atenciones a medios: 7 al mes. 👉 138 entrevistas, a 45 medios distintos, españoles y extranjeros. 👉Compareció 29 veces en el Parlamento. — Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación (@MAECgob) February 9, 2026

En la rueda de prensa se afirmó que el ministro @jmalbares llevaba 8 meses sin dar ruedas de prensa a los corresponsales diplomáticos, eso no es un bulo. Es un hecho. El sábado recibió a dos homólogos e informó a través de redes sociales. https://t.co/x9yk7MGU0g — Marina Pina Uruburu (@marinapinau) February 9, 2026

El ministro no obstante ha quedado pronto en evidencia con los mensajes de varios periodistas que recuerdan que los ocho meses sin dar ruedas de prensa son "un hecho", no un bulo.