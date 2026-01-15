Álvarez de Toledo desmonta el triunfalismo de Albares con Venezuela: "Su postración ante una torturadora es humillante"

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha utilizado su comparecencia en el Congreso para presumir de su labor con Venezuela, sin nombrar siquiera que Donald Trump derrocó a Nicolás Maduro. Poniéndose en todo momento de perfil con ante la causa de los opositores, ha mostrado su voluntad de colaborar con el régimen liderado por Delcy Rodríguez, a la que ha evitado criticar.

"Ningún Gobierno ha hecho tanto por el pueblo hermano de Venezuela", ha presumido Albares. "Ninguna solución para Venezuela puede imponerse desde fuera y mucho menos por la fuerza. La solución debe ser venezolana, dialogada, pacífica y democrática y debe respetar la voluntad del pueblo venezolano y la soberanía de sus recursos naturales", ha añadido.

"Quieren salvar a Delcy para salvarse a sí mismos"

La diputada del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha sido la encargada de darle la réplica y desmontar la política del Ejecutivo en Venezuela. Después de elogiar a los opositores venezolanos que seguían el Pleno en la tribuna de invitados del Congreso, ha alabado la decisión de Trump de acabar con el dictador Maduro, mostrando su apoyo a Edmundo González y María Corina Machado. "Estamos ante el principio del fin del cautiverio venezolano y, ojalá, también ante el cubano", ha defendido.

Después de hacer un breve inciso para defender a las mujeres iraníes que se manifiestan por la democracia, y evidenciar la doble vara de medir de la izquierda señalando a Podemos porque "su feminismo acaba donde empieza la financiación iraní", ha atacado especialmente el papel de José Luis Rodríguez Zapatero, "el gran blanqueador de la tiranía chavista". "Un lobbista inmoral", ha añadido, ironizando con las críticas de la izquierda porque a Trump le interesa el petróleo.

"Meloni recibió a los presos italianos a pie de pista, Sánchez escondió a los españoles por una puerta trasera de Barajas", ha dicho Álvarez de Toledo, recordando el recibimiento que la primera ministra italiana ha dado a los liberados por el régimen, en contraposición al recibimiento que el Gobierno español hizo con Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas, cuando José Luis Ábalos era ministro de Transportes.

Precisamente, sobre Delcy Rodríguez, ha criticado al Gobierno porque "su postración ante una torturadora es humillante", acusándoles de "querer salvar a Delcy para salvarse a sí mismos". Álvarez de Toledo ha recordado cómo el Gobierno de Sánchez ignoró la victoria en las urnas de la oposición venezolana frente a Maduro, justo después de reunirse este jueves con el presidente electo, Edmundo González, al que ha recibido el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

La portavoz de Vox, Pepa Millán, ha criticado que "Europa no pinta nada en el nuevo orden mundial y España, menos", acusando al Gobierno de Sánchez de estar al lado de los regímenes totalitarios. Después de alabar la caída de Maduro, poniendo en valor que "Venezuela está mejor que hace tres semanas", ha defendido la transición hacia una democracia donde los venezolanos puedan votar.