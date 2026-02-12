La trama Koldo compró mascarillas a través de ADIF, responsable de la tragedia de Adamuz, porque tenía "mejor liquidez"

La trama Koldo compró mascarillas a través de ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), responsable de la tragedia de Adamuz, porque tenía "mejor liquidez". El pasado 18 de enero, un tren Iryo descarriló, invadiendo la vía contraria y provocando una colisión frontal con un tren Alvia de Renfe que iba hacia Huelva. El siniestro causó 46 fallecidos y más de 150 heridos. ADIF, como gestor público de la infraestructura ferroviaria en España bajo la dirección del ministro de Transportes Óscar Puente, es el principal responsable del mantenimiento, inspección y estado de las vías.

Este jueves, el Tribunal Supremo celebra una audiencia preliminar previa al juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas en el marco de la trama Koldo en la que escuchará las alegaciones de los tres acusados: el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. Ábalos y Koldo, que se encuentran en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre, están obligados a acudir y tendrán que ser trasladados desde la cárcel de Soto del Real (Madrid). No obstante, en la vista solo intervendrán sus abogados.

En el auto de procesamiento de Ábalos, Koldo y Aldama, al que ha tenido acceso Libertad Digital, el magistrado instructor del Supremo Leopoldo Puente destacaba que "las empresas públicas que se escogieron como compradoras para dichos contratos fueron aquellas que el ministro (Ábalos) entendió que se encontraban en mejor situación de liquidez financiera: Puertos del Estado y ADIF. En este sentido, el día 20 de marzo de 2020 se dictó la primera Orden Ministerial para la compra de mascarillas, contrato que resultó adjudicado al día siguiente a Soluciones de Gestión. Algunos días antes, concretamente el día 16 de marzo, ya el Sr. de Aldama Delgado, aprovechándose del conocimiento previo que su relación con los otros dos investigados le proporcionaba, había firmado un convenio de prestación de servicios con la referida empresa, Soluciones de Gestión, para el desarrollo y ejecución de estos contratos públicos todavía no ofertados ni formalmente adjudicados".

"Poco después, el día 27 de marzo de 2020, siendo ahora la compradora ADIF, que operaba igualmente en el ámbito del MITMA, se adquirieron, por semejante procedimiento y bajo idéntico impulso, otros cinco millones de mascarillas más a la empresa Soluciones de Gestión", concluía.

Fuentes jurídicas consultadas por LD subrayan "la gravedad de esta denuncia efectuada por el Tribunal Supremo en su auto de procesamiento, tras la tragedia ferroviaria de Adamuz. La liquidez de ADIF se destinó a la corrupción, en lugar de a mejorar y mantener la infraestructura ferroviaria en España".

Puente anuncia una inversión de 1.800 millones en mantenimiento

El ministro de Transportes, Óscar Puente, firmaba este lunes junto a CCOO, UGT y el sindicato de maquinistas, Semaf, el acuerdo para desconvocar la huelga del ferrocarril, que cuenta con una serie de mejoras en la seguridad de la red viaria y las condiciones de los trabajadores del sector. El acuerdo implica incrementar la inversión en mantenimiento en 1.800 millones de euros durante los próximos cinco años, así como la creación de 3.650 empleos y el refuerzo de la seguridad del ferrocarril público, ha informado en un comunicado el Ministerio de Transportes.

El pacto sellado prevé además un aumento de las plantillas con 2.400 plazas nuevas en Adif, 1.200 contratos adicionales en Renfe y 50 nuevas plazas en la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, además de la creación de un comité para la gestión compartida de la seguridad. Asimismo, también contempla la instauración de un grupo de seguimiento de limitaciones temporales de velocidad e infraestructura, y otro grupo de alertas meteorológicas.

