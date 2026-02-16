La APM critica en Europa las medidas del Gobierno en materia de justicia: "No se han consolidado mejoras estructurales"

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha trasladado al Parlamento Europeo su preocupación por que "no se han consolidado mejoras estructurales" en la justicia española. La APM, asociación mayoritaria de jueces y magistrados en España, ha intervenido ante el Grupo de Seguimiento de la Democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Fundamentales del Parlamento Europeo con el objetivo de "exponer su valoración sobre la situación de la justicia española en 2025".

Así se desprende de un comunicado publicado por la asociación en su cuenta de X en el que se especifica que "pese a las numerosas reformas aprobadas en los últimos años, no se han consolidado mejoras estructurales y que el clima institucional y la percepción pública sobre la independencia judicial han tendido a deteriorarse".

La nota de prensa continúa señalando que la entidad critica la "ausencia de una reforma efectiva del sistema de elección de los miembros judiciales del Consejo General del Poder Judicial" y otros aspectos como el acceso a la carrera judicial y fiscal o el déficit de personal. Además, otra de las cuestiones abordadas durante su intervención es el "impacto institucional de la condena al Fiscal General del Estado".

La APM también denuncia en su escrito "las serias disfunciones que está generando la implantación de los Tribunales de Instancia, que, sin una inversión adecuada y una planificación suficiente, están provocando problemas organizativos, sobrecarga y un deterioro del servicio al ciudadano".

Finalmente, la APM ha remarcado su compromiso con el Estado de Derecho, la independencia judicial y "el fortalecimiento de la confianza en las instituciones europeas".