La Justicia archiva la causa contra Adolfo Suárez por supuestos abusos sexuales denunciados 40 años después

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 14 de Madrid ha archivado la causa contra el expresidente del Gobierno, ya fallecido, Adolfo Suárez, que se interpuso más de 40 años después de los supuestos hechos.

El pasado mes de diciembre de 2023, una mujer presentó una denuncia contra quien fuera el primer jefe del Ejecutivo de la actual democracia por haber cometido presuntos delitos de agresión sexual hace unos cuarenta años, cuando él tenía 51 años y ella 17.

Según ha podido confirmar Libertad Digital, el Juzgado de Instrucción ha expedido un auto en el que acuerda el archivo de la causa al aclarar que el denunciado falleció y que los hechos, producidos, según la víctima, 40 años antes de presentarse la denuncia, estarían prescritos.

Según la denunciante, los hechos se habrían producido entre marzo de 1983 y agosto de 1983, cuando la víctima era menor de edad. Pero, teniendo en cuenta que Suárez falleció en el año 2014, este no se podría defender de la denuncia. Contra el archivo de la causa —que se ha dado apenas al comienzo de las diligencias previas, un paso habitual cuando se presenta una denuncia— cabe presentar recurso.

Cabe recordar que, después de conocerse la denuncia contra el exjefe del Ejecutivo, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, le otorgó credibilidad e importancia a la denuncia cuando esta solo había sido recibida por los Juzgados. Se trataba de un paso muy preliminar y, teniendo en cuenta las circunstancias en las que se realizó la denuncia, cabía esperar este desenlace.

Otra dirigente socialista, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, se apresuró a expresar su "solidaridad" con la víctima, que, para ella, es "una mujer que ha callado durante tanto tiempo". "Es un testimonio muy impactante", aseguraba en una entrevista ofrecida a Radio Nacional de España (RNE).

Por su parte, la líder de Podemos, Ione Belarra, también se posicionó rápidamente del lado de la denunciante instado al Gobierno y al Congreso a retirar todos los reconocimientos institucionales que tiene el expresidente del Gobierno. Así lo manifestó en rueda de prensa desde la propia Cámara Baja, donde reclamó, entre otras medidas, retirar su nombre del Aeropuerto de Madrid-Barajas.