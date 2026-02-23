"Criminales": la nueva lona en Madrid contra el presidente del Gobierno, Nicolás Maduro y Zapatero

La asociación Hazte Oír ha desplegado una gran lona sobre el césped del Parque Roma, ubicado cerca de una de las carreteras con más tráfico un lunes por la mañana: la M-30 de Madrid. De esta manera, la asociación vuelve a colocar una lona contra el presidente del Gobierno, después de la que instalaron frente al Congreso de los Diputados en mayo de 2025.

En la lona se puede apreciar la imagen del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero flanqueado por el dictador venezolano detenido por Estados Unidos, Nicolás Maduro, y el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. En esta representación se observa en la parte baja varias carpetas en las que se puede leer por ejemplo "caso PSOE" o "caso Hidrcarburos", en relación con los procesos judiciales que rodean al Gobierno, y un gran cartel que les acusa de "criminales".

La asociación también presentó el pasado viernes un informe ante la Fiscalía de Nueva York sobre los vínculos económicos y políticos de Zapatero con el régimen de Nicolás Maduro, en lo que consiste la tercera acción judicial de Hazte Oír contra el expresidente español.

La lona de Sánchez frente al Congreso

La semana pasada, la jueza encargada María Dolores Baeza archivó la causa contra la lona extendida por la misma organización frente al Congreso de los Diputados en mayo de 2025. En esta pancarta aparecía una imagen de Sánchez acompañada del término "corrupto" en letras grandes, así como de imágenes de carpetas presididas por textos que rezaban "caso Begoña", ·caso Ábalos/Koldo" o "caso fiscal general de Pedro Sánchez", entre otros. Fue retirada horas después por orden del Juzgado de Instrucción Número 9, que accedió a la medida cautelar solicitada por los socialistas.

El auto de la jueza argumentaba que "que los límites permisibles de crítica son más amplios cuando el afectado ostenta un cargo público" y que además esta doctrina es "respetuosa con los valores democráticos, pues la crítica es inseparable de todo cargo político".