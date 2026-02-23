La Audiencia Provincial pide a Peinado que aclare de qué acusa a cada imputado en el caso Begoña Gómez

La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha pedido al magistrado que instruye la causa contra Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, que aclare de qué acusa a cada uno de los imputados en el caso y los hechos que motivan su acusación.

La esposa de Pedro Sánchez está siendo investigada por la comisión de hasta cinco delitos por haberse aprovechado supuestamente de su posición como esposa del jefe del Ejecutivo: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo profesional y apropiación indebida. En el caso, también se encuentra imputada su asesora, María Cristina Álvarez y el rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Juan Carlos Barrabés.

Según ha quedado recogido en un auto de 13 páginas al que ha tenido acceso Libertad Digital, la Audiencia pide a Peinado que realice un relato pormenorizado de los hechos de principio a fin en el que se explique de qué se acusa a cada imputado y por qué. De esta forma, se retrotrae a las diligencias realizadas hasta el pasadde mes de octubre para que delimite el procedimiento y establezca qué actuaciones se han realizado para investigar cada uno de los delitos.

En concreto, la Audiencia recrimina al magistrado que no haya realizado este relato unificado en el que se explique el rol de cada uno de los imputados y le insta a realizarlo antes de seguir con las diligencias que crea conveniente.

"No tendría ningún sentido continuar con un procedimiento penal abierto si las diligencias de instrucción practicadas no han confirmado y consolidado la mera verosimilitud objetiva inicial de la noticia criminis contemplada en la denuncia, transformándola en indicios racionales suficientes como para hacer avanzar el procedimiento", explica el escrito.

Por ello, la Audiencia Provincial explica que cree que Peinado se ha adelantado a la hora de incoar el procedimiento y decidir ya que fuese un jurado popular el que fuese a juzgar a la esposa del presidente del líder socialista. Aun así, el auto reconoce que "hay unos hechos que presentaban base objetiva suficiente", pero recrimina las formas de Peinado al no haber realizado a estas alturas de instrucción una tesis consistente para justificar la continuación del procedimiento.

