Rifles limitados y curso obligatorio: los cazadores, en alerta por la reforma que impulsa Marlaska

El Ministerio del Interior ha puesto en marcha una consulta pública previa para modificar el Reglamento de Armas. El borrador introduce cambios que afectan de lleno a los cazadores y se ha publicado con el desconocimiento del sector cinegético en general. El proceso está abierto del 16 de febrero al 8 de marzo de 2026, plazo durante el cual ciudadanos, asociaciones y organizaciones pueden presentar alegaciones antes de que el Gobierno apruebe el Real Decreto.

La reforma responde, por un lado, a la obligación de España de adaptar su normativa a una directiva europea y, por otro, a ajustes administrativos y de seguridad ciudadana. Pero el texto también incluye modificaciones que impactan directamente en el día a día de quienes practican la caza.

¿Qué cambia para los cazadores?

Entre las medidas que más debate están generando destacan:

Una sola licencia de caza : se unifican las actuales licencias D (rifles de caza mayor) y E (escopetas) en una única licencia. Interior defiende que así se reduce burocracia y trámites para el cazador.

Límite al número de rifles de caza mayor : el proyecto introduce un tope a la cantidad de armas de este tipo que puede adquirir un particular. Quienes ya tengan más armas de las que se fijen conservarían sus derechos, pero no podrían seguir aumentando su armero. Esto va dirigido sobre todo a evitar "arsenales" en domicilios particulares.

Más flexibilidad de uso : los rifles de caza mayor podrían emplearse para tiro deportivo sin necesidad de federarse, y se abre la puerta al uso del calibre .22 para control poblacional de especies, algo que venían reclamando varias comunidades autónomas.

Curso previo para nuevas licencias: se prevé un curso formativo obligatorio para obtener la licencia que permite cazar, un requisito adicional para quienes se inicien en la actividad. Para quienes ya tienen licencia, lo normal es que no sea retroactivo (aunque eso se verá en el texto final).

Otros cambios

Más allá del impacto en la caza, el proyecto introduce otros cambios que podrían afectar al conjunto de la ciudadanía. Uno de los más relevantes es que se endurece el control sobre armas blancas de especial peligrosidad, como machetes y las llamadas armas "tácticas" de estética militar o policial, al considerar que están siendo utilizadas en hechos delictivos. El objetivo declarado es dificultar el acceso a este tipo de armas.

El borrador también aborda ajustes técnicos y administrativos con efectos generales: España deberá corregir el marcado e identificación de determinadas armas (como las artísticas y las de sistema Flobert) para alinearse con la normativa europea; se reorganizan competencias dentro de la Guardia Civil para "evitar duplicidades" y "agilizar recursos"; y se homogeneizan criterios en autorizaciones como los campos de tiro eventuales. A ello se suma la extensión de los controles psicofísicos a partir de cierta edad para todas las licencias.

Reacciones del sector

Interior sostiene que estas medidas buscan simplificar la gestión y mejorar la seguridad, evitando desvíos de armas al mercado ilegal. Sin embargo, en el sector cinegético hay preocupación por el endurecimiento de algunos requisitos y por la posible limitación en la adquisición de armas.

La Real Federación Española de Caza tiene a sus departamentos técnico y jurídico revisando el documento y próximamente presentarán un documento con sus propias propuestas.

La que ya se ha pronunciado es la Asociación Nacional del Arma (ANARMA) ha cargado con dureza contra el texto. Su vicepresidente, Daniel Álvarez, lo define como "un auténtico bodrio legislativo y un atropello sin precedentes a las libertades civiles de los legítimos propietarios de armas españoles", según las declaraciones recogidas por Jara y Sedal. Desde la asociación alertan de que la reforma introduce más restricciones a un colectivo que, aseguran, ya cumple con controles estrictos.