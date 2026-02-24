Los animalistas reniegan de los therian: "Dejen en paz a los animales"

El Partido Animalista PACMA ha salido al paso de la polémica surgida en redes sociales en torno al llamado movimiento therian –jóvenes que se creen animales y caminan a cuatro patas– y ha querido dejar claro que no tiene nada que ver con el animalismo. Desde la formación denuncian que vincular esta moda viral con la defensa de los derechos de los animales es un error que "puede generar confusión y daña la imagen del movimiento animalista".

La formación señala que "sin entrar a valorar el trasfondo de salud mental", es "ridículo" lo que muestran varios vídeos compartidos en redes en los últimos días: personas que se identifican como therian interactúan con animales en la calle o en espacios públicos, imitando comportamientos animales o acercándose de forma poco prudente. PACMA considera que este tipo de conductas pueden suponer un problema para el bienestar de los animales.

La portavoz nacional del partido, Yolanda Morales, ha pedido públicamente a través de un vídeo en Youtube que estas personas "dejen en paz a los animales" y eviten cualquier tipo de contacto directo con ellos. Según ha advertido, los animales pueden sentirse invadidos, asustados o reaccionar de manera defensiva ante interacciones forzadas, lo que puede derivar en situaciones de estrés o incluso de peligro tanto para ellos como para las personas.

Desde la formación recuerdan que el denominado movimiento therian responde a una "corriente identitaria de carácter subjetivo en la que determinadas personas afirman identificarse espiritual o psicológicamente con animales no humanos", mientras que "el animalista es una persona que adopta una posición ética y política en la defensa de los derechos de los animales utilizando su condición raciocinio humano".

"Los animales no necesitan que nos disfracemos de ellos. Con que les respetemos y no vivamos a su costa, es más que suficiente", concluye Morales.