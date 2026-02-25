Menú
Javier Ruiz pierde los estribos por un fallo en 'Mañaneros' y CCOO le exige "respeto"

El presentador reprochó en directo a los técnicos un fallo en una conexión: "Otra vez, a la misma hora, otra vez".

Libertad Digital
Javier Ruiz en el momento de la bronca en directo por un fallo en una conexión. | Imagen TV

El pasado lunes, Javier Ruiz sorprendió a sus tertulianos con una queja en directo de sus compañeros del programa de TVE Mañaneros. "Tenemos todos los días, a esta hora, una puntualidad exquisita en el error. Cada conexión a esta hora falla. Hoy otra vez. Es exquisita, de verdad, la puntualidad en el fallo", dijo el periodista, visiblemente molesto.

Según contó, tenían "a Rosa Villacastín" pendiente de entrar en directo y "no conseguimos contactar con ella". "Otra vez, a la misma hora", dijo ante sus perplejos compañeros de mesa.

El enfado en pleno directo del presentador de Mañaneros no pasó inadvertido en las redes sociales e incluso suscitó una queja sindical. El sindicato Comisiones Obreras reprochó que el periodista abroncara públicamente a sus compañeros "por un fallo en una conexión".

"En directo puede haber incidencias, pero es inaceptable señalar y desacreditar al equipo en antena sin posibilidad de respuesta", apuntó en un comunicado CCOO RTVE, que pidió al presentador "respeto profesional y trabajo colectivo, siempre".

El sindicato incidió en que no se puede cuestionar en antena "a quien no puede responder ni explicar lo sucedido": "El respeto profesional sostiene el trabajo en equipo y protege el servicio público".

