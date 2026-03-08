Alarma yihadista en España: récord de detenidos y la mitad tiene menos de 25 años

España ha vuelto a registrar récord de detenciones yihadistas en 2025 con un centenar de detenciones, de las cuales la mitad tenía menos de 25 años, según el Anuario del Terrorismo Yihadista 2025 del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo (OIET), que también señala que África sigue siendo el gran foco de la actividad terrorista.

La radiografía sobre la actividad terrorista en España muestra que 2025 fue el quinto año consecutivo en que aumentó el número de detenciones por su implicación en actividades yihadistas hasta alcanzar los cien detenidos. "La intensidad operativa actual iguala a la de contextos marcados por atentados de gran letalidad como el 11-M o el 17-A", recoge el informe del OIET, que precisa que el año anterior resultaron detenidos 13 menores de edad, así como ocho mujeres, y que los arrestados tenían una decena de nacionalidades diferentes.

Propaganda en redes y videojuegos

El 48% de los detenidos en España son menores de 25 años. "La edad media de las personas implicadas en actividades yihadistas continúa su tendencia descendente", reza el informe. También se alerta de la propaganda en redes y plataformas de videojuegos, y se advierte de un aumento de la preocupación por la implicación directa de menores en "roles operativos de actividades terroristas"

Barcelona es señalada como el "epicentro operativo" de esta tipología delictiva y, en lo referente a las adscripciones ideológicas, se apunta a que son "híbridas por una fusión de narrativas del Estado Islámico y Al Qaeda, con simpatizantes de Hezbolá y Hamás".

A nivel europeo, el escrito señala que desde finales de 2017, el viejo continente permanece inmerso en una tipología de terrorismo caracterizada, por lo general, por ataques de "escasa sofisticación y baja letalidad", perpetrados por individuos que actúan como actores solitarios.

A nivel mundial

Según los datos, a nivel internacional, el terrorismo yihadista causó al menos 2.018 atentados y 9.901 víctimas mortales en todo el mundo en 2025, año en que los atentados aumentaron un 1,9% y las víctimas mortales bajaron un 5,2%. El 88% de los ataques registrados en todo el mundo se produjeron en la mitad sur del continente africano y, por primera vez desde que existen registros, África concentra las diez acciones terroristas de mayor letalidad a escala global.

En este contexto, Burkina Faso y Mali continúan consolidándose como los dos países con mayor incidencia del terrorismo yihadista en el mundo, según el informe. En paralelo, la instrumentalización del terrorismo yihadista en Asia meridional o la contención del Estado Islámico del Khorasan (ISIS-K) son otros de los aspectos subrayados en el balance del Anuario del Terrorismo Yihadista 2025.