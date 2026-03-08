Donald Trump confirma que reconoce al Gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela

Donald Trump ha confirmado este sábado de forma oficial el reconocimiento de su Administración al nuevo Gobierno de Venezuela liderado por la actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Este esperado anuncio se produce apenas unos días después de que Washington y las autoridades en funciones de Caracas acordaron el restablecimiento pleno de sus relaciones diplomáticas y consulares, marcando el inicio de una nueva etapa en la región caribeña.

Durante una destacada intervención en una cumbre contra el narcotráfico celebrada en Florida, ante diversos líderes de la órbita liberal-conservadora iberoamericana, el mandatario estadounidense ha presumido de los avances estratégicos conseguidos. "Me complace decir que esta semana hemos reconocido formalmente al Gobierno de Venezuela. Lo hemos reconocido de manera legal y también hemos alcanzado un histórico acuerdo sobre el oro", ha afirmado de forma contundente Trump frente al auditorio.

El jefe del Ejecutivo norteamericano ha elogiado la figura de la nueva dirigente venezolana, poniendo en valor su plena disposición y sintonía con las directrices de la Casa Blanca. "Estamos trabajando estrechamente con la nueva presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien está haciendo un trabajo estupendo, colaborando", ha indicado, para matizar a continuación con su habitual tono: "Quiero decir que está haciendo un trabajo estupendo porque está colaborando con nosotros. Si no estuviera colaborando con nosotros no diría que está haciendo un trabajo estupendo, sino que diría que está haciendo un trabajo muy malo". Asimismo, Trump ha reveló la buena relación de la mandataria con el secretario de Estado, Marco Rubio.

Como consecuencia de esta renovada alianza diplomática, el líder republicano ha destacado el fuerte impulso a la extracción de hidrocarburos en el país hispanoamericano. "Como resultado estamos sacando enormes cantidades de petróleo", ha señalado el presidente, enfatizando que las grandes multinacionales petroleras "están ganando más dinero que en toda la historia del país y lo están gastando adecuadamente". En la misma línea de profunda reconfiguración del tablero político continental, Trump ha proclamado la "histórica transformación" venezolana y ha adelantado que "pronto vamos a lograr el gran cambio en Cuba".

Por su parte, la propia Delcy Rodríguez reafirmó este pasado jueves la firme voluntad de su Ejecutivo de construir una sólida agenda de trabajo conjunta. En un evento oficial junto al secretario de Interior estadounidense, Doug Burgum, se ha rubricado una alianza estratégica entre la petrolera Shell y la compañía venezolana de ingeniería Vepica. "Me hace muy feliz tener a las empresas venezolanas vinculándose en la agenda energética y de minería a nivel internacional", ha asegurado Rodríguez, desmarcándose de la anterior etapa radical.

Cabe recordar que la actual situación política en Venezuela es consecuencia directa de la caída de Nicolás Maduro. El exmandatario se encuentra actualmente encarcelado en una prisión de Nueva York después de ser capturado a principios de enero en una fulminante operación militar estadounidense en Caracas, que dejó tras de sí un centenar de muertos y desarticuló la cúpula del régimen.

Durante su discurso, Trump no ha dudado en referirse a Maduro como "uno de los mayores capos de todos", alardeando de la asombrosa eficacia y rapidez de la intervención armada. "Nadie había visto nada igual. Era una base militar muy potente, un fuerte, y entraron, lo sacaron y la gente no lo podía creer", ha narrado. "Fueron 18 minutos de pura violencia y nos lo llevamos. No perdimos a nadie, ningún aparato ni material militar, cero", ha sentenciado el presidente, poniendo este exitoso operativo como ejemplo a seguir por la recién presentada alianza militar Escudo de las Américas.