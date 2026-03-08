Irene Montero hace público en pleno 8-M que ha sido amenazada de muerte por una organización satánica neonazi

Irene Montero ha denunciado ante la Policía Nacional que una organización neonazi la ha amenazado de muerte y ha pedido protección al Ministerio del Interior. Según han informado fuentes de su partido, las amenazas a la eurodiputada y líder de Podemos se habrían recibido "en los últimos días" y en ellas se señala el domicilio en el que vive con su pareja, Pablo Iglesias, y con los tres hijos de ambos.

Estas fuentes no han detallado el nombre de la supuesta organización terrorista, que sin embargo sí se desvela en la noticia que publica Diario Red, el periódico del conglomerado mediático propiedad de Pablo Iglesias, que lo identifica como el Grupo 764, una organización que, según señalan en el diario de Iglesias, "es considerada terrorista por el FBI".

Se trata de un grupo que, efectivamente, es tratado por los agentes de contraterrorismo del FBI, como se puede ver en este vídeo, pero cuyas actividades no casan con la acusación de Montero, al menos según la descripción que hace la policía federal americana: "764 es un grupo violento en línea formado por individuos que buscan coaccionar y manipular a menores para que participen en actos indescriptibles contra sí mismos, animales y otros niños, incluso el suicidio".

Como tal, 764 no está incluido en las listas de organizaciones terroristas de la administración estadounidense, si bien en muchas de las referencias a este grupo que se pueden encontrar en internet sí se la menciona como tal, además de asegurar su carácter satánico y pedófilo.

Fue fundada en 2021 por el entonces adolescente Bradley Cadenhead en una localidad de Texas. Ese mismo año fue arrestado y en 2023 se declaró culpable de delitos relacionados con la pornografía infantil, siendo condenado a una pena de 80 años de prisión.

La mayor parte de los miembros de 764 son menores, aunque también se han registrado casos de adultos. En España se ha dado la detención de un único supuesto miembro de esta organización: un joven de 23 años que amenazó a 27 centros educativos de la provincia de Valencia.

Según Diario Red la propia Irene Montero ha confirmado que fue la Policía la que la advirtió de las amenazas y que había un mensaje que incluía "un plan de ataque contra la integridad física de Montero y su entorno". En dicho mensaje el autor se identifica como miembro del grupo y se justifica por haber sufrido maltratos en instituciones psiquiátricas en México, país del que es originario aunque ahora se habría trasladado a España.