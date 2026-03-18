La revista 'Pronto' cierra su página web y remite a sus lectores al papel: "Cada lunes en tu quiosco"

Durante más de dos décadas, los lectores de internet han podido encontrar en pronto.es una versión de la popular revista de papel, que con más de 800.000 ejemplares vendidos, es la de mayor circulación en España.

Sin embargo, desde hace unos días la empresa editora, Publicaciones Heres, ha dado un sorprendente giro a su estrategia y ha cerrado esta versión web, en la que ahora solo se puede leer una frase: "Encuentra todos tus temas favoritos en tu revista Pronto, cada lunes en tu quiosco", dice, junto a un enlace a la página corporativa de la empresa.

La noticia ha causado cierto revuelo en el mundo de la comunicación, ya que es, al menos de momento y desde luego en una publicación de este nivel, la primera ocasión en la que un medio decide tomar el camino inverso al que todo el sector está teniendo desde más o menos el año 2000: en lugar de ir más a la digitalización, decide eliminarla por completo.

El Laboratorio de Periodismo de la Fundación Luca de Tena se hacía eco de la noticia recordando que la etapa digital de Pronto se inició en el año 2000, en pleno boom de las cabeceras digitales en nuestro país, y se ha mantenido en marcha hasta ahora.

La editora de Pronto, Publicaciones Heres, es un grupo que también publicaba otro clásico del quiosco español, la revista para adolescentes Super Pop que dejó de venderse en 2011, pero volvió a los quioscos el pasado mes de diciembre con un especial sobre Rosalía.

Ambas cabeceras cuentan con una historia larga y de éxito: sobre todo la primera, que empezó a editarse en 1972 y lleva décadas siendo la más vendida en España, según datos de OJD, casi triplica a sus competidores en la prensa del corazón. Además, según la web de Publicaciones Heres, a lo largo de su historia ha vendido más de 2.060 millones de ejemplares, una cifra absolutamente apabullante.

Tras el final de la edición web y, al menos de momento, Pronto sigue manteniendo sus cuentas oficiales en Instagram y Facebook, así como un canal de YouTube que, eso sí, aparentemente lleva unos meses sin actualizarse.