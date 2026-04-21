Repsol importa crudo de México y Venezuela para reducir la dependencia de Irán

En medio de la crisis energética desatada por los efectos de la guerra de Irán, y mientras el comisario de Energía de la Unión Europea, Dan Jorgensen, alerta de que la situación "es mala y va a ser peor", Repsol ha descargado en La Coruña dos buques de crudo pesado procedentes de México y Venezuela para producir combustible en nuestro propio país.

Repsol cuenta con un total de cinco complejos industriales en España, situados en ubicaciones estratégicas como son La Coruña, Cartagena, Bilbao, Puertollano y Tarragona. Estos centros industriales están especializados en el refino de petróleo y la producción de química, y se encuentran en un proceso de transformación hacia la producción de combustibles renovables y materias primas bajas en carbono.

Repsol reducirá la dependencia energética de España

Gracias a estas instalaciones, ahora Repsol distribuirá este crudo entre las cinco refinerías para ser refinado y transformado en combustible gracias a un sistema de refino avanzado, uno de los más eficientes de Europa, con el que la compañía es capaz de tratar hasta 60 tipos de crudo diferentes.

Una medida que ayudará a nuestro país a disponer de más combustible y reducir aún más la dependencia de España del crudo que transita por rutas como el estrecho de Ormuz, que actualmente está cerrado por el conflicto en Irán. Una situación que ha tensionado la distribución de crudo a nivel global, dado que por este enclave pasa cerca del 20% del petróleo mundial.

Crisis de queroseno en Europa

La muestra es la escasez de queroseno en Europa ante la que la Unión Europea prepara ya un mecanismo de reparto de combustible entre los Estados miembros. Bruselas denuncia una caída de la producción en refinerías europeas, mientras el precio se ha disparado un 23% desde el mes de enero.

Crisis en el suministro de queroseno que podría obligar a cancelar vuelos antes de que termine el verano de 2026, dado que el 40% del fuel que consumen las aerolíneas en Europa procede de Oriente Medio.