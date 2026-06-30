Ada Colau al desnudo: "Begoña, no estás sola"

"Yo, con Begoña" es la consigna que el PSOE de Pedro Sánchez ha tratado de extender por toda España con resultados más bien magros. El eslogan es mejorable y su primer portavoz, Patxi López, aún más. La gente en España no va por las calles clamando su apoyo y afecto a la hija del empresario de las saunas y prostíbulos Sabiniano Gómez. Sin embargo, la casta política de la izquierda y la extrema izquierda sí que ha salido en defensa de la mujer del presidente del Gobierno.

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau es una de las camaradas de Begoña, a quien defiende en la trinchera de la red social Instagram. En su última comunicación en ese foro, Colau ha declarado: "A mí el PSOE me cae mal por varios motivos, especialmente por su complicidad de décadas con la especulación inmobiliaria y por impedir que se legisle a favor del derecho a la vivienda.También por hacer ver que gobierna a favor de la clase trabajadora pero al final hacerlo sólo un poquito, no demasiado. Y además por tener algún caso de corrupción (no tantos casos como el PP, pero corrupción tienen)".

Tras esa aclaración, la dirigente catalana recurre a las versales para afirmar: "SIN EMBARGO: lo de Begoña Gómez me parece un grandísimo escándalo de la derecha judicial y quiero dejar claro públicamente mi solidaridad como mujer feminista. Por ser la compañera sentimental del Presidente Sánchez, el mafioso del juez Peinado le ha retirado el pasaporte y está cometiendo todo tipo de abusos, incitando una auténtica lapidación pública para dañar a Sánchez".

Las putas lo tienen más difícil que tú, pero...

Todo es literal, desde el presidente en mayúscula a la adversativa. Y sigue en la misma línea con un mensaje de tú a tú dirigido a la señora Gómez: "Begoña, no estás sola. Somos de clases sociales distintas, y hay muchas mujeres en España que lo tienen mucho más difícil que tú (migrantes, precarias, putas, mujeres trans…) pero nada justifica el linchamiento público gratuito. Así que toda mi solidaridad".

El mensaje es posterior al trascendido de que la mujer de Sánchez le ha pedido al juez Peinado que le deje el pasaporte para viajar con su marido a una cumbre de la OTAN en Turquía. En ese desplazamiento, Begoña ("no estás sola") Gómez pretende volver vía Londres para asistir a la graduación de su hija en la capital británica. Al cierre de estas líneas se ignora si el juez "mafioso" (según Colau) le ha devuelto el pasaporte o aún la tiene en ascuas y sin saber si después de acompañar a su marido en la cosa de la NATO podrá arropar a su hija en fecha tan señalada como la de su graduación.