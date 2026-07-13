Identificadas seis de las 13 víctimas en el incendio de Los Gallardos

La Sección Civil y de Instrucción número 3 del Tribunal de Instancia de Vera (Almería) ha recibido las identificaciones de seis de las personas fallecidas en el incendio de Los Gallardos, en la provincia de Almería, que ha dejado 13 muertos.

Según las fuentes de la investigación, entre los identificados se hallan una mujer francesa, un hombre y una mujer británicos, un hombre belga y una mujer estadounidense. Esta última estaba casada con un hombre español que también falleció durante el incendio y forma parte de los que se han identificado.

Otras tres víctimas

Además de estas seis personas, el órgano judicial ha recibido los datos de un séptimo muerto cuya identificación requiere de nuevos análisis para confirmarse. Según la información disponible, podría lograrse a lo largo de la tarde. Asimismo, se prevé que en las próximas horas se comunique la identidad de otras tres víctimas.

El incendio forestal que ha dejado 13 víctimas mortales y ha arrasado, al menos, 7.000 hectáreas, se estabilizó el pasado domingo, tras cuatro días de lucha contra las llamas. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció que se había autorizado el regreso de las 1.000 personas que permanecían desalojadas, aunque el dispositivo de extinción seguirá desplegado hasta lograr el control definitivo del fuego.

Desde este lunes, los ayuntamientos de Los Gallardos, Bédar, Antas y Lubrín han abierto oficinas de atención ciudadana para evaluar los graves daños estructurales que ha provocado el fuego y comenzar a canalizar las ayudas de emergencia.