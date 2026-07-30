Ceuta, al límite por la avalancha migratoria: exige a Sánchez poder rechazar en frontera

Ceuta vive una fuerte presión migratoria tras la entrada de más de 1.800 personas, entre adultos y menores, en apenas una semana a través de la frontera marítima con Marruecos. La saturación de los recursos de acogida ha llevado al Gobierno de la Ciudad Autónoma a reclamar medidas urgentes al Ejecutivo central, entre ellas una reforma de la Ley de Extranjería para recuperar el rechazo en frontera de quienes son interceptados en el mar, además de refuerzos policiales, traslados a la Península y una mayor coordinación entre administraciones.

Un sistema de acogida al límite

El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha calificado la situón de "crisis migratoria" y ha advertido de que, si continúa el actual ritmo de llegadas, la ciudad podría acercarse a las cifras registradas en mayo de 2021, cuando más de 10.000 personas accedieron al enclave desde Marruecos.

Según ha explicado, en los últimos días se están registrando jornadas con más de 200 entradas diarias, mientras los recursos de acogida permanecen desbordados.

El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) supera ya los 900 residentes, pese a disponer de 512 plazas. Además, más de 400 personas permanecen acampadas en las inmediaciones del centro a la espera de completar los trámites para poder acceder a las instalaciones. La Delegación del Gobierno busca espacios extraordinarios para aliviar la saturación.

La situón también afecta a la red de protección de menores. Ceuta acoge actualmente a 570 menores extranjeros no acompañados, de los que 102 llegaron en las últimas 24 horas. En la última quincena han entrado 360 niños y adolescentes, lo que ha obligado a reabrir dos centros ya clausurados. El Gobierno ceutí cifra la sobreocupación del sistema en un 1.600% respecto a su capacidad ordinaria.

Las medidas que reclama el Gobierno de Ceuta

Ante este escenario, el Ejecutivo local ha elaborado un plan con actuaciones inmediatas y propuestas a medio plazo.

Entre las medidas urgentes plantea modificar la Ley de Extranjería para recuperar el mecanismo de rechazo en frontera de las personas interceptadas cuando intentan acceder a Ceuta por vía marítima, tras la interpretación del Tribunal Supremo que, según sostiene el Gobierno ceutí, impide actualmente aplicar esa fórmula.

Vivas considera que recuperar ese instrumento tendría también un efecto disuasorio al evitar que más personas arriesguen su vida cruzando el mar a nado.

La propuesta incluye además trasladar adultos y menores a otras comunidades autónomas, reforzar los medios humanos y materiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, habilitar recursos extraordinarios para la acogida, activar financiación específica para situaciones de contingencia migratoria e intensificar la colaboración con Marruecos para contener las salidas.

En la misma línea se ha pronunciado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en La Noche de Cuesta de esRadio. Su portavoz en Ceuta, Rashid Shibi, ha asegurado que las consecuencias de los últimos días están relacionadas con la sentencia del Tribunal Supremo y ha señalado que, aunque las entradas por vía marítima suelen aumentar durante el verano, "lo que estamos viviendo en los últimos días no tiene precedentes en nuestra ciudad". Asimismo, ha reclamado refuerzos "con carácter de urgencia" al afirmar que los agentes están "colapsados" y soportan "una carga de trabajo que no se recuerda".

Shibi también ha denunciado que una embarcación incorporada recientemente al Servicio Marítimo permanece "inoperativa", pese a haber sido presentada el mes pasado, y ha advertido de que la niebla característica de finales de julio y agosto dificulta la visibilidad y complica tanto las labores de vigilancia como los rescates en el mar.

Asimismo, el presidente ceutí ha defendido la creación de un "mando único" que coordine la actuación de los distintos ministerios, la Delegación del Gobierno y la Ciudad Autónoma, aunque ha reconocido que todavía debe definirse el encaje jurídico de esa figura.

Nuevos intentos de entrada y víctimas en el mar

La presión migratoria no ha remitido. En una sola jornada, más de 800 migrantes marroquíes y argelinos intentaron alcanzar Ceuta a nado desde las costas de Castillejos. La mayoría fueron contenidos por las patrulleras marroquíes, mientras que Salvamento Marítimo y Cruz Roja rescataron a 117 personas, a las que se suman otras auxiliadas por la Guardia Civil.

La crisis mantiene también un elevado coste humano. La Guardia Civil recuperó dos nuevos cadáveres en aguas de Ceuta correspondientes, presuntamente, a personas que intentaban llegar a la ciudad por mar. Con estos hallazgos, 29 migrantes han fallecido en las costas ceutíes en lo que va de año, a los que se añaden las víctimas registradas durante el pasado fin de semana.

La presión continúa desde la costa marroquí

Mientras tanto, los intentos de cruce prosiguen desde las playas de Fnideq (Castillejos), donde numerosos jóvenes se lanzan al agua en dirección a Ceuta, incluso con presencia de fuerzas de seguridad marroquíes y embarcaciones de vigilancia.

Según distintos testimonios recogidos sobre el terreno, muchos de los jóvenes llegan desde otras ciudades del país atraídos por las imágenes y mensajes difundidos en redes sociales por personas que ya han alcanzado Ceuta. El presidente del Observatorio del Norte de Derechos Humanos, Mohamed Benaissa, también vincula el aumento de los intentos a la reciente decisión del Tribunal Supremo sobre la prohibición de las devoluciones en caliente de migrantes que llegaron a nado al país.

Por su parte, la Instancia Democrática Marroquí de Derechos Humanos ha atribuido esta situación a problemas estructurales y ha criticado que la respuesta se centre en medidas de seguridad en lugar de abordar las causas sociales del fenómeno.