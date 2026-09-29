Anticorrupción insta a Biedma a aportar indicios del "sustillo" de la cloaca del PSOE para poder investigarlo

La Fiscalía Anticorrupción ha instado a la juez de Badajoz Beatriz Biedma a presentar en la causa de las cloacas del PSOE "cualquier indicio" que sustente la relación entre el organigrama liderado por Leire Díez y el clan del narcotráfico de Badajoz con el objetivo de dar un "sustillo" a la juez de instrucción. El Ministerio Público señala que es el primer paso para poder investigar judicialmente el asunto: "Con su relato se acordará lo procedente".

Las fiscales encargadas del caso, Elisa Lamelas y Mar Scharfhausen, presentaron ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz un escrito en el que informaban favorablemente ante la petición de la juez instructora del caso David Sánchez de personarse como acusación particular en el caso de las cloacas del PSOE. El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 hizo suyo el planteamiento del Ministerio Público y aceptó su personación y condición de perjudicada, aunque negaba, por el momento, investigar las notas de la fontanera Leire Díez en las que apuntaba a contactos con un clan del narcotráfico de Badajoz para intentar coaccionarla y que hiciese la vista gorda con el hermano del presidente del Gobierno.

"Si la denunciante tiene algún dato o indicio relevante y concreto que le ayude a sostener dicha afirmación podrá ponerlo de manifiesto en la causa a los efectos oportunos, pero, mientras tanto, serán los hallazgos y diligencias practicadas por la unidad actuante, las conclusiones al respecto de la Fiscalía y el Instructor, no los apuntes de la prensa, los que marquen las líneas de investigación de la causa", argumentan las fiscales Anticorrupción en el escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital.

"Es mucha la documentación que deben aún examinarse por la unidad actuante a estos efectos y con su resultado se acordará lo procedente", afirma el escrito dando cuenta de la imposibilidad de investigar cualquier línea de las agendas de Leire Díez que puedan suponer una referencia a una actividad ilícita. Aun así, deja la puerta abierta a "acordar lo procedente" si es que la causa, conforme avance la investigación, puede recabar información sobre los contacos de las cloacas con el clan del narcotráfico, cuya portavoz ha confirmado públicamente en medios de comunicación que le pidieron dar "un sustillo" a Biedma.

Por tanto, la investigación sí que podría derivar en en esta rama de las cloacas y así poder investigar la relación del abogado Saenz de Tejada, socio de Leire Díez en Badajoz, con el citado clan. Para ello, debe obrar en la causa la información pertinente y que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tenga por presentado un informe a este respecto.

Delito de calumnias

"En el supuesto examinado, la Sra. Biedma no ostenta un mero interés genérico en la persecución de los hechos, sino que aparece como destinataria individualizada de las actuaciones investigadas, pues fue la persona contra la que se dirigieron las imputaciones y sobre cuya esfera personal y profesional pudieron recaer sus consecuencias", señala el escrito de la Fiscalía Anticorrupción para argumentar su personación.

"Parece indudable que se le debe atribuir tal condición de perjudicada, en relación con el delito de acusación o denuncia falsa en el que se establece como requisito de perseguibilidad la previa denuncia o querella del ofendido, reconociendo así la existencia de una persona individual directamente afectada. Ello, atendido que el delito de denuncia falsa queda indiciariamente acreditado de la documentación unida al atestado 89/26 y diligencias remitidas por la Fiscalía de Superior de Extremadura (AC.1485)", añade el escrito.

No obstante, la Fiscalía aprecia que la juez Biedma fue objeto de un delito de calumnias por las dos denuncias presentadas a instancia de la fontanera socialista ante la Fiscalía General del Estado cuando por aquel entonces estaba al frente Álvaro García Ortiz. Anticorrupción precisa que la primera de las denuncias fue archivada de plano y que la segunda fue remitida a la Fiscalía Superior de Extremadura para que posteriormente acordase su archivo. De esta manera, al estar archivadas las denuncias, la Fiscalía no ve procedente hablar de un delito de denuncia falsa pero sí que permite la imputación de un posible delito de calumnias.

"Esta segunda denuncia se formuló el mismo día en que se imputó formalmente a David Sánchez en las diligencias previas que instruía en la Plaza nº3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Badajoz la Sra. Biedma (27 de noviembre de 2024). De la inicial denuncia había dado personal traslado Leire Díez a Santos Cerdán el 17 de septiembre de 2024", añade la Fiscalía.