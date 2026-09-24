El PSOE utilizó la estructura de sus campañas electorales para pagar los audios de las saunas

Una testigo que trabaja en la agencia que el PSOE contrata para sus campañas electorales declaró ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que los socialistas utilizaron la misma estructura con la que pagan sus campañas para transferir más de 18.000 euros a Crónica Libre, la sociedad de Patricia López vinculada a Leire Díez. La Benemérita sospecha que el uso de ese dinero fue realmente para comprar los audios de las saunas de Sabiniano Gómez, suegro de Pedro Sánchez.

La UCO ha remitido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz un informe en el que traslada una denuncia ante la Fiscalía Europea por haber utilizado fondos públicos europeos para comprar los audios. El sumario de la investigación ya había revelado un contrato de 18.000 euros brutos en publicidad destinados al medio Crónica Libre, al que se encontraban vinculadas Leire Díez y su socia, ahora fallecida, Patricia López. Esta información adelantada por Libertad Digital apuntaba a que la estructura del partido pagó 18.000 euros a Leire Díez y su socia por medio del digital a cambio de obtener, e impedir que fueran publicados los audios de las saunas.

En un informe de testificales de la UCO al que ha tenido acceso Libertad Digital, se recoge la declaración de Mónica Hurtado, trabajadora del Grupo IKI, quien reconoce que el PSOE contrataba a la empresa para sus campañas electorales. En este marco, revela que fueron ellos también los encargados de intermediar con Crónica Libre para pagar una supuesta campaña de publicidad que, según la UCO, estaría destinada a pagar los audios de las saunas.

De hecho, la trabajadora reconoce que pagar publicidad al medio fue una imposición del PSOE, ya que este era demasiado pequeño como para recomendarlo en una actuación de publicidad efectiva. Aun así, se llevó a cabo no solo la campaña, sino que después se amplió su presupuesto con 5.000 euros. En este sentido, la testigo declaró ante la policía judicial "que no se encontraba justificada esta decisión porque este medio ya se encontraba saturado y al límite de sus posibilidades, no disponiendo de capacidad para asumir publicidad adicional".

De hecho, su peso era tan bajo dentro de la efectividad de la campaña que Crónica Libre ni siquiera envió las impresiones y los impactos que la campaña había tenido en su web, como sí lo hicieron los demás medios contratados. "Las impresiones estimadas son estimaciones sobre el número de personas que acceden a la página web y visualizan los banners, y en el caso de CRÓNICA LIBRE esta información nunca fue aportada, entiende que por el bajo volumen de impactos. Que sí resulta habitual que las empresas de medios contratadas aporten esta información, que generalmente también es aportada por empresas de pequeña entidad, pero en el caso de CRÓNICA LIBRE no fue aportada", recoge la UCO.

Al respecto de los otros servicios que prestó para el PSOE, la trabajadora del Grupo IKI explica que se trataba de la misma estructura que los socialistas utilizaban para contratarle las acciones de campaña:

Dice que la empresa encargada de prestar servicios al PSOE es la mercantil IKI MEDIA SOLUTIONS. En los años 2024 y 2025 se han contratado tres campañas de publicidad: Elecciones al Parlamento Europeo contratadas con el PSOE; Elecciones al Parlamento Europeo contratadas por el PSOE de la Comunidad de Madrid, y la celebración de un congreso en Sevilla contratado por el PSOE. Que para cada una de estas campañas se ha formalizado un contrato entre la empresa IKI MEDIA SOLUTIONS y el PSOE, y la persona encargada de formalizar el contrato en nombre de la empresa es Manuel URQUIJO -CEO del grupo IKI. Que la contratación en estas campañas ha consistido en la realización de campañas de publicidad (cuñas en radio, páginas en prensa, publicidad en marquesinas y vallas exteriores, banners en medios digitales).

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