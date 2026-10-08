El hermando del presidente del Gobierno, David Sánchez, ha pedido su absolución en la causa por la que fue condenado el pasado mes de julio en la Audiencia Provincial de Badajoz y acusa al tribunal de imputarle por ser hermano de Pedro Sánchez.

El hermano de Pedro Sánchez fue condenado por la Audiencia Provincial de Badajoz por un delito de malversación a 9 años de inhabilitación. La sentencia del tribunal también condenó al expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo por dos delitos de prevaricación a una pena de 18 años de inhabilitación.

"Estos dos títulos de imputación, propios de otras ramas sancionadoras del Derecho, se esconden tras la argumentación judicial, no cabe duda, por el libro de familia de los padres de nuestro mandante; esto es, por la condición de político de su hermano en el momento de la dotación de la plaza original, después Presidente de Gobierno", señala el recurso de apelación al que ha tenido acceso Libertad Digital

"Suplico que la estime, absolviendo a dicho acusado por vulneración de los derechos fundamentales a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva, a la intimidad, al secreto de las comunicaciones, a la defensa, a utilizar todos los medios para su ejercicio y a un proceso con todas las garantías, o, alternativamente, por vigencia del principio de legalidad, al no perfeccionarse los elementos objetivos y subjetivos del tipo de prevaricación", añade el recurso al final.

Sobre su condición de hermano del presidente el escrito de su defensa critica que la Audiencia Provincial de Badajoz actuó bajo el argumento de que "en cuanto familiar de D. Pedro Sánchez podía urdir lo que tenía a bien para su interés o beneficio. Pero este prejuicio no significa que lo urdiera, porque en pasaje alguno de esa sentencia se ofrece, al menos, un signo de que eso fuera así". De esta manera, David Sánchez entiende que "no se ha probado la influencia".

"¿Por qué no lo hicieron los Sánchez, tan poderosos ellos, y se acabó la controversia? ¿Por qué no se le subió el sueldo al titular de la plaza, a la vez que se modificaba su intitulación?", añade con ironía la defensa en relación a la creación en la plaza en la Diputación de Badajoz.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com