Nogueras repitirá como cabeza de lista de Junts en las elecciones

Junts, la formación separatista del fugado Carles Puigdemont, ya amnistiado por el Gobierno de Pedro Sánchez y por el Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido, ha confirmado este jueves que su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, repetirá como cabeza de lista y será la candidata por Barcelona a las elecciones generales del 29 de noviembre, como ya lo hizo en 2023. En paralelo, los diputados Marta Madrenas, Isidre Gavín y Josep Maria Cruset encabezarán la lista en las circunscripciones de Gerona, Lérida y Tarragona, respectivamente.

En un comunicado, la formación de Puigdemont ha explicado que, una vez cerrado el plazo, las suyas han sido las únicas precandidaturas presentadas para cada una de las circunscripciones, hecho que refleja la unidad interna y el apoyo amplio al trabajo hecho en el Congreso". Al no haber otros nombres registrados para liderar las listas, los diputados ya mencionados quedan automáticamente proclamados como candidatos, según el reglamento interno y las normas de despliegue aprobadas por la ejecutiva del partido, que sí preveían una consulta a las bases si hubiera habido más aspirantes.

"Los cuatro cabezas de lista volverán a liderar el grupo parlamentario de Junts en el Congreso, revalidando así un equipo que ha formado un bloque sólido en defensa de los intereses de Cataluña", ha subrayado la formación independentista, que ha anunciado que el consejo nacional ratificará las listas el 17 de noviembre.

Nogueras, que es vicepresidenta del partido, es diputada en el Congreso por Junts desde 2016 y desde 2021 ejerce como portavoz del grupo en el Congreso, cargo que asumió tras la marcha de la condenada y expresidenta de Junts, Laura Borràs, al Parlamento catalán. Madrenas es diputada desde 2023 y antes había sido alcaldesa de Gerona.

Gavín, por su parte, también es diputado desde 2023 y, con anterioridad, había sido secretario de infraestructuras y movilidad en la Generalidad, además de presidente de la Diputación de Lérida. Cruset, portavoz adjunto en el Congreso y exalcalde de Riudoms (Tarragona), también desembarcó en el Congreso en 2023, tras presidir cuatro años el Puerto de Tarragona.

Después de confirmar estos nombramientos, Junts seguirá con el proceso para elaborar las listas al Congreso y el Senado, que se ratificarán en un consejo nacional el próximo 17 de octubre. Preparándose así para unas elecciones decisivas donde Pedro Sánchez puede perder el poder después de ocho años en el Palacio de la Moncloa.