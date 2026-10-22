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España

Felipe González no votará a Sánchez en las elecciones: "Nada me representa"

El expresidente socialista reafirma que votará en blanco tras criticar la deriva radical del PSOE y de Pedro Sánchez.

El expresidente socialista reafirma que votará en blanco tras criticar la deriva radical del PSOE y de Pedro Sánchez.
El expresidente del Gobierno Felipe González interviene este jueves en el VIII Edición Encuentro de Líderes 'Dialogo Con Felipe Gonzalez: Liderazgo y Vision Global', organizado por el Circulo Empresarial de Málaga. | EFE

El expresidente del Gobierno Felipe González ha confirmado que no votará al PSOE en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre justificando que Pedro Sánchez no le representa. "No oigo nada que me represente de verdad", ha dicho, antes de reafirmar que votará en blanco.

Así lo ha dicho en su intervención en el 'Encuentro de Líderes: Liderazgo y visión global', organizado por el Círculo Empresarial de Málaga, en el que ha sido preguntado si cree que Pedro Sánchez podrá ser capaz de remontar las encuestas. González ha advertido de que "nunca hay un proceso electoral que esté decidido previamente".

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Cuestionado por si se reafirma en que votará en blanco en las próximas elecciones, tal y como dijo en febrero, ha asegurado que sí, al no sentirse representado "por ningún partido político". "El comportamiento actual no me representa. No oigo nada que me represente de verdad", ha añadido, insistiendo en que le disgusta la deriva radical del PSOE y de Pedro Sánchez. También ha criticado que el proyecto de país de PP y Vox consista en echar "exclusivamente a Sánchez".

"No voy a dejar de votar nunca, si no me siento representado, voy a seguir votando, pero voto en blanco, que es un voto positivo, no es una abstención; es un voto que explica lo que siento, la carencia de representación", ha lamentado.

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