El expresidente del Gobierno Felipe González ha confirmado que no votará al PSOE en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre justificando que Pedro Sánchez no le representa. "No oigo nada que me represente de verdad", ha dicho, antes de reafirmar que votará en blanco.
Así lo ha dicho en su intervención en el 'Encuentro de Líderes: Liderazgo y visión global', organizado por el Círculo Empresarial de Málaga, en el que ha sido preguntado si cree que Pedro Sánchez podrá ser capaz de remontar las encuestas. González ha advertido de que "nunca hay un proceso electoral que esté decidido previamente".
Cuestionado por si se reafirma en que votará en blanco en las próximas elecciones, tal y como dijo en febrero, ha asegurado que sí, al no sentirse representado "por ningún partido político". "El comportamiento actual no me representa. No oigo nada que me represente de verdad", ha añadido, insistiendo en que le disgusta la deriva radical del PSOE y de Pedro Sánchez. También ha criticado que el proyecto de país de PP y Vox consista en echar "exclusivamente a Sánchez".
"No voy a dejar de votar nunca, si no me siento representado, voy a seguir votando, pero voto en blanco, que es un voto positivo, no es una abstención; es un voto que explica lo que siento, la carencia de representación", ha lamentado.