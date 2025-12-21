Vox se ha convertido en uno de los grandes vencedores de la jornada electoral en Extremadura. La formación liderada en la región por Óscar Arturo Fernández Calle ha conseguido más que duplicar los resultados electorales que había cosechado hace dos años, disparando su representación en la futura asamblea autonómica hasta los 11 representantes, seis más que los que tenía hasta ahora, consiguiendo un nuevo techo electoral histórico en la región.

El partido ha conseguido el apoyo de 88.923 extremeños (con el 99,38 por ciento escrutado), lo que supone un aumento de más de 39.000 sufragios respecto a lo que había conseguido hace dos años. Un cifra que se ve perfectamente en los porcentajes de voto. Si en las anteriores elecciones autonómicas había conseguido un 8,13 por ciento de sufragios en Extremadura, este domingo se ha disparado hasta el 16,45 por ciento de los sufragios.

El crecimiento ha sido relativamente similar en las dos provincias de la comunidad autónoma. En Badajoz se hace con seis parlamentarios, doblando la representación que había conseguido hace dos años (tres diputados). Su porcentaje de voto se ha disparado hasta el 17,19 por ciento en esta circunscripción, cuando en las anteriores elecciones ese porcentaje de voto se había quedado en el 7,95 por ciento de los sufragios.

Un éxito rotundo ha conseguido en la propia ciudad de Badajoz, donde ha sido la segunda fuerza política con el 20,66 por ciento de los votos, superando al PSOE que se ha quedado como tercera fuerza. También ha sido segunda fuerza política en otros cuatro municipios de la provincia. Se trata de los de Aljucén, Almendralejo, Azuaga y La Codosera. En la capital autonómica, Mérida, se ha quedado como tercera fuerza política.

En la provincia de Cáceres ha obtenido cinco representantes, tres más de los que había conseguido hace dos años, más que doblando su número de electos, cuando se quedó en dos parlamentarios autonómicos. Ha alcanzado el 16,45 por ciento de los sufragios, acercándose a las 32.000 papeletas en las urnas, casi el doble que en los anteriores comicios (8.43 por ciento) que tuvieron lugar hace casi dos años.

En esta provincia consigue ser la primera fuerza política en 5 municipios. Exactamente, en Fresnedoso de Ibor, Garvín, Ladrillar, Pueblonuevo de Miramontes y Valdehúncar. Igualmente, consigue empatar con el PP como primera fuerza política en otros dos localidades: Tayuela y Valdecañas de Tajo.

También es segunda fuerza en 18 municipios de la provincia: Abertura, Albalá, Almaraz, Belvís de Monroy, Cabañas del Castillo, Casas de Don Antonio, El Gordo, Cargüera, Guijo de Coria, Millanes, Navalmoral de la Mata, Saucedilla, Serrejón, Tiétar, Toril, Torreorgaz, Trujillo y Valencia de Alcántara.