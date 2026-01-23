Las Hurdes da el primer paso para convertirse en Patrimonio Mundial de la UNESCO

La Asociación para el Desarrollo Integral de la Comarca de Las Hurdes (ADIC-Hurdes), junto a los seis ayuntamientos de la comarca, la Diputación de Cáceres y la Junta de Extremadura, han presentado en el espacio expositivo de Extremadura de FITUR (Pabellón 7, IFEMA Madrid) la candidatura del "Paisaje Cultural de los Bancales de Pizarra de Las Hurdes" para su inclusión en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. El acto ha contado con la presencia de José Luis Azabal, presidente de ADIC-Hurdes, y representantes de la Diputación de Cáceres.

¿Qué es el paisaje cultural de los Bancales de Pizarra?

Es el resultado de siglos de trabajo de las comunidades hurdanas para hacer habitable y cultivable un territorio de montaña con pendientes extremas y escasez de suelo fértil. Ante estas condiciones, los habitantes de Las Hurdes desarrollaron un sistema único: construyeron literalmente la tierra donde cultivar. ¿Cómo? Levantando muros de pizarra en las laderas para crear terrazas (bancales de pizarra) donde retener el suelo, controlando el agua mediante una red de canales y regueras, y conectando las alquerías con caminos empedrados adaptados a la pendiente. Todo ello utilizando un único material —la pizarra local— que da al paisaje su característica uniformidad visual: tejados, muros, suelos, caminos y bancales comparten el mismo tono gris azulado.

Este sistema se conoce técnicamente como "agricultura heroica": cultivos en laderas de gran inclinación, imposibles de mecanizar, que exigen trabajo manual constante para mantener muros, limpiar canales y preservar el equilibrio entre el agua, la tierra y la piedra. Este oficio de la piedra ha dado lugar a profesiones propias del territorio: artesanos especializados en construir y reparar los muros de piedra seca de los bancales; y los encargados de crear y mantener los caminos de laja, oficios tradicionales que se transmiten de generación en generación y que hoy corren riesgo de desaparecer.

¿Dónde están Las Hurdes?

Las Hurdes es una comarca situada en el norte de la provincia de Cáceres (Extremadura), en el límite con Salamanca. Forma parte del Sistema Central y está compuesta por seis municipios: Caminomorisco, Casar de Palomero, Casares de las Hurdes, Ladrillar, Nuñomoral y Pinofranqueado, además de decenas de pequeñas alquerías (aldeas) dispersas por sus valles y laderas. Su aislamiento geográfico histórico forjó una cultura singular que ha fascinado a escritores, cineastas e intelectuales. Miguel de Unamuno la recorrió en 1913 y dejó constancia en sus Visiones de España. El hispanista francés Maurice Légendre le dedicó su tesis doctoral. Alfonso XIII la visitó en 1922 junto a Gregorio Marañón. Y Luis Buñuel rodó allí en 1933 su documental Las Hurdes, tierra sin pan, obra de referencia en la historia del cine mundial.

Una tierra de misterio y leyendas

Las Hurdes no es solo un paisaje físico, es también un territorio cargado de simbolismo. Como escribió Unamuno, "Las Hurdes tienen de antaño el prestigio de una leyenda". El aislamiento de sus alquerías alimentó durante siglos un imaginario propio: relatos de apariciones como la Procesión de las Ánimas o el Machu Lanú, fuentes con memoria, peñas marcadas por historias, cruces protegidas por hornacinas en los caminos, bestiarios de lobos y culebras de garganta, y tesoros "encantados" escondidos en el monte. Creencias que funcionaban como una forma de conocimiento oral del territorio: saberes sobre dónde pasar, dónde detenerse, dónde resguardarse. Ese sustrato mítico pervive hoy en tradiciones como el Carnaval Hurdano, que recorre las alquerías reactivando espacios materiales —empedrados, fuentes, lavaderos, ermitas— y dotándolos de significado compartido. Lo inmaterial se ancla en lo tangible, reforzando la identidad comunitaria.

¿Por qué merece ser patrimonio mundial?

La candidatura se fundamenta en tres criterios reconocidos por la UNESCO:

Ejemplo excepcional de arquitectura vernácula de montaña. Es decir, construcción tradicional propia del lugar, con materiales y técnicas locales. El sistema de bancales, viario empedrado y canales de riego constituye un conjunto arquitectónico-tecnológico único, desarrollado entre la Baja Edad Media y el siglo XX. 1

Formas tradicionales de asentamiento hoy vulnerables. Las Hurdes representa un modelo de ocupación del territorio y uso sostenible de la tierra amenazado por la despoblación, el abandono de los bancales y la pérdida de oficios tradicionales como los artesanos de la piedra.

Asociación con obras artísticas y tradiciones vivas. El territorio mantiene un vínculo directo con producciones literarias y cinematográficas de proyección internacional (Unamuno, Buñuel, Légendre), y conserva tradiciones, leyendas y ritos que siguen vivos en la memoria colectiva.

Una candidatura que mira al futuro

José Luis Azabal, presidente de ADIC-Hurdes, subrayó durante la presentación que "esta candidatura es un reconocimiento al esfuerzo de generaciones de hurdanas y hurdanos que han construido un paisaje único y lo han mantenido vivo hasta hoy". "Las Hurdes no solo se miran, se sienten. Como decía Miguel de Unamuno, ‘si en todas partes del mundo el hombre es hijo de la tierra, en Las Hurdes la tierra es hija de los hombres’ ", defendió Azabal. Así, el reconocimiento de la UNESCO se concibe como una herramienta de desarrollo territorial que permitirá:

Impulsar un turismo cultural y de naturaleza de calidad

Generar empleo local y fijar población en un territorio en riesgo demográfico

Recuperar y transmitir oficios tradicionales en peligro de extinción

Proteger el paisaje mediante un plan de gestión activo

Respaldo unánime

La candidatura cuenta con el apoyo de los seis ayuntamientos hurdanos, la Diputación de Cáceres, la Junta de Extremadura y el tejido social y empresarial de la comarca. Este consenso institucional y ciudadano —requisito fundamental en los procesos de Patrimonio Mundial— demuestra el compromiso colectivo con la preservación de este paisaje singular. Cabe recordar que Las Hurdes ya cuenta con reconocimientos internacionales como Destino Turístico Starlight, su integración como Destino Turístico Inteligente, la certificación SICTED de calidad turística y está en proceso de recibir el reconocimiento de Sistema Importante del Patrimonio Agrario Mundial (SIPAM) por la FAO.

Los próximos pasos

Tras la presentación en FITUR, la candidatura continuará su tramitación con la inclusión del bien en la Lista Indicativa de España y, posteriormente, la elaboración del expediente completo para su evaluación por el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Durante este proceso se desarrollará el plan de gestión definitivo, que incluirá una guía técnica para la conservación de bancales, un banco de materiales tradicionales, programas de formación en oficios y un calendario de mantenimiento.