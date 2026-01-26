Un bombero del Ayuntamiento de Murcia protagonizó este lunes una protesta al intentar prenderse fuego frente al Ayuntamiento en plena vía pública para denunciar su situación laboral. La actuación inmediata de la Policía Local evitó que el trabajador sufriera daños graves y permitió controlar un episodio que generó gran alarma entre los viandantes.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 8:50 horas en la plaza del Cardenal Belluga, junto a las dependencias municipales. El trabajador, que llevaba meses de baja médica y había sido recientemente obligado a reincorporarse a su puesto, se presentó en la zona portando un megáfono y un hacha, con los que denunció públicamente las condiciones laborales de su colectivo: "Me han puesto entre la espada y la pared", gritaba.

Tras la llegada de los agentes, el bombero amenazó con prenderse fuego y llegó a rociarse con un líquido inflamable, según fuentes policiales. A pesar de las reiteradas peticiones para que depusiera su actitud, el hombre llegó a encenderse, aunque fue apagado de inmediato por los policías con extintores que tenían preparados. Acto seguido, fue reducido y detenido.

Un bombero de Murcia intenta prenderse fuego frente al Ayuntamiento en una protesta por sus condiciones laborales pic.twitter.com/TRs1wSBMnD — Libertad Digital (@libertaddigital) January 26, 2026

El episodio generó momentos de gran tensión en pleno centro de la ciudad, en una franja horaria de elevada afluencia de personas. Tras ser atendido en el lugar, el bombero fue trasladado para recibir tratamiento y permanece bajo observación psiquiátrica, informan fuentes municipales.

Por su parte, el Ayuntamiento de Murcia ha abierto un expediente de información reservada y ha apartado provisionalmente al trabajador de sus funciones mientras se esclarecen los hechos. Desde el Consistorio no se han pronunciado, por el momento, sobre las denuncias laborales realizadas por el bombero durante la protesta.