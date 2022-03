El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha dicho en Es la mañana de Federico de esRadio este martes que "hay que derogar la Ley del clima" y cambiar las políticas con las que "es imposible llegar en estos momentos" a la soberanía energética.

Abascal ha lamentado que "está criminalizada la energía nuclear, está prohibido el fracking, estamos volando centrales térmicas". "Hay que derogar la Ley del clima", ha subrayado, porque "los españoles tienen que tener el control de su futuro, y eso es la soberanía. Es nuestra posición, una posición ganadora".

Además, en este sentido, el líder de Vox ha dicho que espera tener apoyos en Europa "en la izquierda y en la derecha" y ha criticado la "ideología eco friendly", responsabilizando al fundamentalismo ecologista del aumento del precio de la energía.

Alianzas en Europa

Abascal ha señalado que "la amenaza de una guerra nuclear es un baño de realidad para todos" y que "vamos a mantener nuestra presencia en el grupo de los Conservadores y los Reformistas en el Parlamento Europeo", porque son "los grupos con los que tenemos más coincidencias". Por otro lado, ha criticado a la UE por estar "rendida a intereses ajenos: hoy estamos viendo lo que ha ocurrido con Rusia".

Con respecto a las críticas de Donald Tusk hacia el pacto del PP y de Vox en Castilla y León, Abascal ha dicho que sus socios europeos "no nos dan ninguna instrucción en los pactos de política nacional. No se atreven. No porque nos tengan miedo, sino porque no se les ocurre". "Que el PP haya admitido que sus socios europeos les den instrucciones con quien tienen que pactar me parece intolerable", ha añadido.

Putin y el Sáhara

El líder de Vox también ha lamentado que les estén relacionando con Vladimir Putin, apuntando que "eso irrita muchísimo a nuestros votantes" porque "es una gigantesca mentira". "Franco, los homosexuales, los inmigrantes y ahora Putin", ha añadido.

Abascal, además, ha recordado que "un mes antes" de la invasión, Vox firmó con sus aliados en Madrid una carta "contra las amenaza de Putin".

Finalmente, sobre la decisión del presidente del Gobierno de cambiar la política exterior con Marruecos, ha declarado que han "lanzado un mensaje público" por el que "no nos compromete la decisión de Sánchez sobre el Sáhara". Ha remarcado que "es un compromiso de Sánchez, no del Estado" y es algo que "deben de saber en Marruecos".