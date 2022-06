José María Figaredo (Vox): "PP y PSOE ven en Vox una amenaza porque venimos a remover los cimientos"

José María Figaredo acaba de asumir la secretaría general del grupo parlamentario Vox, todo un reto teniendo en cuenta el hueco que deja su predecesora, Macarena Olona, y tratándose de la tercera fuerza política de España. Nacido en Gijón hace 33 años, es uno de los políticos más jóvenes del Congreso. Abogado y economista de profesión es especialmente crítico con la presión fiscal en España, con las trabas que existen a la actividad privada y con el excesivo gasto público.

¿Cómo asume el reto de sustituir a Macarena Olona?

Hay un punto de miedo, de emoción, soy consciente de que estamos al servicio de un proyecto y esta es una función más que asumo. En Vox el ego y las ambiciones quedan aparte, servimos a una causa, a España. Cuando todo el mundo sabe cuál es su objetivo, la dirección de ese grupo humano es más sencillo que la de un grupo que pelea por pensando en sus intereses personales.

Es uno de los diputados más jóvenes del Congreso ¿puede ser una desventaja?

No lo creo. En el grupo de Vox todos tenemos las ideas muy claras, somos conscientes de que servimos a una misma causa y en esa unión ideológica está nuestra fuerza. Dirigir a un grupo que está tan determinado, que tienen tan claras sus ideas y funciones es una tarea muy grata.

¿Hará cambios?

Macarena ha sido una secretaria general excelente y la idea es que siga en orden como hasta ahora. Mi papel es muy técnico, es velar por que los papeles y los escritos que salen de Vox, que rigen la vida interna del grupo, estén en orden. Y la idea es que todo siga como hasta ahora.

¿Cómo ve a Macarena Olona vestida con el traje de candidata en Andalucía?

Está siendo ella misma, tiene la fuerza en los discursos que da, en sus paseos por la calle, es la única que está yendo a la calle de verdad, sin montajes. Está transmitiendo la fuerza que tiene dentro que, complementada con su capacidad técnica, es uno de los grandes valores que tiene Vox.

El bipartidismo intenta boicotear a Vox

La campaña está siendo una carrera de obstáculos, con polémicas como la del empadronamiento, encuestas en las que Vox no despega, ¿cree que perjudicará su resultado?

Los partidos que están en el poder ven a Vox como una amenaza porque venimos a remover los cimientos de algo que está consolidado, ese bipartidismo que lo tenía todo asegurado, controlado y, de repente, entra otro jugador que remueve todo. Ese bipartidismo está intentando boicotear a Vox. En la campaña estamos viendo cómo todo son trabas, dificultades. En el debate de TVE vimos cómo sacaban a Macarena de los planos, intentan excluirla, le restan tiempo de intervención…el bipartidismo tiene miedo, ve su cortijo amenazado.

¿Percibe ese miedo también en el Congreso?

Sí, hay miedo pero no el nerviosismo que hay en Andalucía. Allí ese miedo se ha convertido en premura, la sensación es la de un mal estudiante que el último día intenta aprenderse la lección para vomitarla en el examen al día siguiente. No han hecho los deberes, no han hecho las cosas, ninguno de los dos partidos que están en el control del sistema y, al final, la sensación es que están intentando compensar a marchas forzadas su dejadez de funciones en estos 40 años.

José María Figaredo, en su despacho. | David Alonso

¿Cree que puede haber un pacto entre PP y PSOE entonces?

No es descabellado. Tanto es así que Sánchez, en el Pleno de esta misma semana, ha tenido un tono mucho más conciliador con el PP, acercándose a ellos. A su vez, Alberto Núñez Feijóo ha enviado mensajes de cercanía con el PSOE, no sólo en cuestiones dialécticas, sino en temas de calado como cuando habla de nacionalidades. Hay cuestiones fundamentales en las que pueden coincidir y da la sensación de que se están acercando.

¿Qué opina de que negocien el CGPJ o que se hayan repartido el TC?

Es legal pero no es moralmente aceptable ni legítimo. No tiene sentido darle poder a un partido comunista que ha acreditado su enemistad con el Estado, darle acceso a los grandes organismos del Estado. Podemos está peleando contra la estrategia geopolítica de España, trayéndose al líder del Frente Polisario, que asesinó a casi 300 españoles, crímenes que no están resueltos, y Podemos trae al líder de ese grupo terrorista y darle a ese partido acceso a los organismos independientes del Estado no es legítimo, ningún gobierno de España debería permitirlo.

Hay 17 Partidos Populares diferentes, no sabemos si pactarán con Vox

¿El acuerdo entre PP y Vox en Castilla y León, que podría repetirse en Andalucía, se puede replicar a nivel nacional?

Habría que preguntárselo al PP, en cada una de las taifas en las que gobierna. Hay 17 Partidos Populares, 18 si contamos al nacional. Unos recurren cuestiones judicialmente, otros no; unos promueven e imponen las lenguas regionales, otros piden libertad para estudiar en español. No lo sabemos.

Pero constantemente tienden la mano al PP para gobernar…

Figaredo muestra un mapa antiguo de Asturias. | David Alonso.

Es evidente que si Vox tienen que entenderse con alguien es con el PP, siempre hemos manifestado la distancia infinita con el PSOE, que es el gran traidor de la democracia española, pero no es descabellado que entre ellos acaben de entenderse. Un votante de Vox a lo que más se parece es a un votante del PP pero un dirigente del PP a lo que más se parece a un dirigente del PSOE. En la cabeza se entienden, aunque en las bases estén más cerca de nosotros.

¿Ve a Pedro Sánchez desgastado? ¿Podría convocar elecciones anticipadas?

Es un mentiroso compulsivo así que no se le puede dar valor a lo que diga pero es evidente que el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos está terriblemente desgastado, aunque están dispuestos a pactar con quien sea: Bildu, ERC…no va a tener problemas en aprobar sus medidas porque están dispuestos a venderse a sí mismos. El autócrata no tiene ningunas de marcharse, está encantado de seguir ahí, incluso se permite hacer promesas a Marruecos, no como presidente, no desde el Consejo de Ministros, no las Cortes, él, personalmente, con tal de seguir. Entonces, ¿cómo va a dejar el gobierno si es capaz de hacer promesas a una nación extranjera para continuar?

Hay que reducir la presión fiscal, es aberrante

La crisis económica podría acabar tumbando al Gobierno, ¿qué recetas tiene Vox para afrontarla?

Figaredo, en su despacho. | D.A.

Hay que reducir la presión fiscal, que en España es aberrante, simplificar la administración, desburocratizarla, dar facilidades a quien quiere trabajar, hay que dejar de pensar en subsidiar y permitir trabajar, dejar de poner trabas a la industria y empezar a simplificar los trámites. Hay que devolver la fuerza al mercado único, que es una de las grandes potencias que tiene España, que a día de hoy está troceado en 17 normativas distintas, que dificultan la actividad de las empresas. Por no hablar de los costes de la energía, que vienen motivados, sobre todo, por la agenda climática, fanática, dogmática, que está provocando que los trabajos se vayan de España a Marruecos, a China, a la India, etc.

¿Temen que el PP les gane la batalla frente a la crisis por su experiencia de gestión?

En España han gobernado dos partidos: uno malo y otro muy malo. La prueba es que si esas dos alternativas hubiesen sido satisfactorias, no habría nacido Vox. Nosotros no queremos disminuir el grado de dificultades a la actividad privada, queremos eliminarlas y poner facilidades.

Como diputado por Asturias y teniendo en cuenta que Abascal ha señalado que el Congreso será cantera para las candidaturas autonómicas ¿se ve como candidato en Asturias?

En Asturias, el candidato que está ahora es Ignacio Blanco, un político brillante, un profesional brillante, que está defendiendo la causa de Vox en Asturias como nadie, en un terreno muy complicado ya que es uno de los feudos socialistas por excelencia, a pesar de que el PSOE ha traicionado a los trabajadores asturianos, ha provocado la desaparición de la industria. Ahora están imponiendo una carrera expansionista lingüística de una lengua que se han inventado así que, no creo que tuviese mucho sentido que yo fuera el candidato.